Barcelona vs Athletic Club EN VIVO Supercopa de España Semifinal

El futbol español traslada su foco al Medio Oriente y vive una jornada especial este miércoles 7 de enero. Barcelona y Athletic Club se enfrentan en el Estadio King Abdullah de Yeda, Arabia Saudita, en un duelo que combina espectáculo, expectativas internacionales y un boleto a la gran Final.

El equipo dirigido por Hansi Flick atraviesa un presente arrollador. Barcelona encadena triunfos en todas las competencias, lidera LaLiga con una ventaja considerable y llega con la confianza en alza tras dominar el derbi catalán ante Espanyol, un resultado que refuerza su condición de favorito.

Sigue las acciones del partido de Barcelona vs Athletic

72' | BAR 5-0 ATH | Doble cambio de Barcelona. Salen Roony Bardghji y Pedri, entran Lamine y Dani Olmo.

65' | BAR 5-0 ATH | Triple cambio de Barcelona. Salen Alejandro Balde, Raphinha y Frenkie de Jong, entran Gerard Martín, Marcus Rashford y Marc Bernal.

52' | BAR 5-0 ATH | ¡Llegó la manita! Raphinha firma el doblete y Barcelona ya amplió todavía más la goleada.

46' | BAR 4-0 ATH | Comienza el segundo tiempo.

45+2' | BAR 4-0 ATH | Termina el primer tiempo.

38' | BAR 4-0 ATH | ¡Poste! Athletic quiere reaccionar, pero la suerte no está de su lado.

38' | BAR 4-0 ATH | ¡Alguien pare la masacre! Jugada individual de Raphinha y con un disparo al ángulo, al poste de Simón, pone el cuarto.

34' | BAR 3-0 ATH | ¡Error de Unai! Gran jugada individual de Roony y ya es goleada blaugrana.

30' | BAR 2-0 ATH | ¡Llegó el segundo! Athletic no encontró la reacción y los culés mantuvieron el dominio para ampliar el marcador. Fermín apareció solo dentro del área y puso el 2-0.

23' | BAR 1-0 ATH | ¡GOOOOOL! Finalmente los culés abren el marcador por medio de Ferrán Torres.

21' | BAR 0-0 ATH | Nuevamente se acerca Barcelona, pero el disparo de Fermín fue hacia la humanidad de Unai.

15' | BAR 0-0 ATH | Buena jugada colectiva del Barça, pero el disparo fue a las manos de Unai.

5' | BAR 0-0 ATH | ¡Primera advertencia blaugrana! Desborde de Raphinha que sacó a Unai Simón, pero el centro quedó muy alto para Roony, que no remató.

0' | BAR 0-0 ATH | Inicia el partido

ALINEACIONES

Hansi Flick tomó la decisión de dejar en el banquillo a jugadores como Marcus Rashford y Lamine Yamal. En cambio, Roony Bardghji tendrá una nueva oportunidad como titular.

Así son las alineaciones de los dos equipos