Agónica victoria: Barcelona se lleva el derbi 0-2 ante el Espanyol

Se reanudaron las acciones en la mayoría de las ligas de Europa, una de ellas LaLiga, la cual arrancó el 2026 con un juegazo histórico, el derbi de Barcelona entre el Espanyol vs Barcelona, correspondiente a la Jornada 19 y que terminó en una victoria para el líder.

Gol del Barcelona I AP

Primer tiempo sin emociones

Desde el arranque del juego ambos equipos mostraron venir de unas vacaciones, puesto que el ritmo de juego no subió los decibeles y mostró poco espectáculo en los primeros minutos.

Tanto el equipo dirigido por Hansi Flick como el dirigido por Manolo Gonzalez, decidieron no salir agresivos y esperar el juego en la mitad del campo, aunque con algunos chispazos del Barca en la zona de los extremos con Marcus Rashford y Lamine Yamal.

Por otro lado, pasados los primeros 25 minutos, el equipo de casa comenzó a apretar y buscar romper las líneas del equipo culé, sin embargo, Pol Lozano y Urko González de Zárate no lograban llegar hasta el arco del español, Joan García.

Derbi de Barcelona I AP

No sueltan la punta

En la segunda mitad ambos equipos olvidaron lo pasado y esta vez las llegadas a las áreas comenzaron a ser más consistentes, sin embargo, ambas porterías no se movían pese a los intentos de los equipos.

Los primeros avisos vivieron por parte del Espanyol, mismo que fue superior durante los 90 minutos, con un par de disparos de media distancia, los cuales termina por rechazar Joan García, además un remate de cabeza por parte de Roberto, que terminó por sacar en la raya el lateral, Koundé.

AP

Por otro lado, el Barcelona se acercaba ya en el minuto 75 al arco del Espanyol; tras un gran pase retraso por parte de Pedri que Eric García tomó de primero, sin embargo, el guardameta serbio, Dmitrovic, evitaba el primero.

En los últimos cinco minutos, cuando parecía que los equipo de Barcelona arrancarían el año con un empate a ceros y con los guardametas como los grandes protagonistas, al 86, Dani Olmo logró marcar un golazo tras una asistencia inteligente al segundo palo por parte de Fermín.

Tras el intento de remediar las cosas y recuperara el empate, el Espanyol dejó libre la zona media de la cancha, situación que aprovechó el equipo del Barcelona al minuto 93, una vez más Fermín con sangre fría sirvió para Lewandowski quien solo empujo la bola.

Con su victoria en el derbi, el Barcelona se pone momentáneamente a siete puntos del Real Madrid, el cual aún tiene su partido de la jornada. Por otro lado, el Espanyol se quedó en la quinta posición, con cinco de diferencia al Betis.