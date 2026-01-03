Declan Rice brilla para darle la victoria al Arsenal sobre Bournemouth

Declan Rice demostró por qué es uno de los principales candidatos a ser el jugador de la temporada de la Premier League al inspirar al Arsenal a una victoria de remontada en Bournemouth que abrió una ventaja de seis puntos el sábado.

¿Cómo fue la victoria del Arsenal sobre Bournemouth?

El centrocampista inglés anotó dos goles en el segundo tiempo (con remates bajos y laterales casi idénticos) en una victoria por 3-2 en la costa sur.

Rice era duda para el partido debido a una lesión de rodilla que lo obligó a abandonar la victoria por 4-1 sobre el Aston Villa el martes. Estaba en condiciones para regresar y marcó la diferencia entre ambos equipos.

El Arsenal se quedó atrás en el minuto 10 cuando Evanilson remató con fuerza hacia una portería descubierta tras interceptar un pésimo pase desde atrás de Gabriel Magalhaes.

El defensa central brasileño se enmendó al anotar el gol del empate seis minutos más tarde tras una carrera vertiginosa de Noni Madueke para su segundo gol en dos partidos como titular desde que regresó de seis semanas de baja por lesión.

Bournemouth puso en aprietos al líder

Después del doblete de Rice, un disparo de larga distancia del suplente del Bournemouth Eli Junior Kroupi en el minuto 76 creó un final tenso, pero el Arsenal aguantó para registrar su quinta victoria consecutiva, manteniendo al Villa y al Manchester City a distancia en la carrera por el título.

Villa es el rival más cercano del Arsenal después de una victoria por 3-1 sobre Nottingham Forest.

El City puede volver al segundo puesto, a cuatro puntos del Arsenal, si vence al Chelsea el domingo.

