Luis Enrique celebra el derbi entre PSG y Paris FC

El Parque de los Príncipes se viste de gala esta noche para recibir un enfrentamiento que no ocurría desde hace 47 años. El Paris Saint-Germain de Luis Enrique llega a este compromiso con la obligación de sumar los tres puntos ante su vecino de ciudad. El actual monarca europeo necesita la victoria para recortar la distancia de cuatro unidades que mantiene el Lens en la cima.

Con PSG | AP

¿Cuál es la historia del derbi parisino?

Esta rivalidad histórica renace en una fase embrionaria tras el ascenso del Paris FC al máximo circuito del futbol galo este año. El técnico de la visita, Stéphane Gilli, busca quitar presión a sus futbolistas ante este reto monumental de enfrentar al campeón. “Les he dicho a los jugadores que disfruten de un momento que será bueno para el futbol francés, no que lo tomen como una fuerte rivalidad”, declaró.

El PSG encara este nuevo año con el desafío de igualar la cosecha perfecta de seis trofeos obtenida durante el ciclo anterior. Luis Enrique advirtió sobre los peligros de este tipo de encuentros que suelen ignorar las dinámicas actuales de cada club deportivo. “¡Está bien el Derbi! Estamos contentos. Es bueno para la ciudad, para París y espero que juguemos muchos partidos contra el Paris FC", afirmó el asturiano.

Las bajas merman ligeramente el esquema del campeón de Europa para este derbi tan especial que paraliza a toda la ciudad francesa. Safonov no estará disponible por una fractura en la mano, mientras que Kang-in Lee sufre problemas musculares en su pierna izquierda. Luis Enrique reconoció que el rival tiene argumentos para complicar el trámite del juego. "Tienen calidad, saben defender bien, no será fácil", puntualizó el estratega.

En partido | AP

Por su parte, el Paris FC llega con la intención de demostrar que las inversiones realizadas en el mercado veraniego darán frutos pronto. Jugadores como Ikoné y Moses Simon buscarán dar la sorpresa ante el gigante que domina la liga con puño de hierro actualmente. El técnico español del PSG reiteró el sentimiento especial que rodea este choque de proximidad geográfica. "Los dos estadios están cerca, es especial", añadió.

Las estadísticas señalan que este es el primer choque entre ambos desde 1978 en Ligue 1. La ciudad no vivía una atmósfera similar desde que el antiguo Racing Club de Francia enfrentó a los parisinos hace 36 años. La expectación es máxima por ver si el hermano pequeño puede competirle de tú a tú al rey de Europa.

Beneficios para París con el derbi

Luis Enrique mostró su entusiasmo por participar en un evento que beneficia directamente a la promoción del futbol francés en todo el mundo. El asturiano reconoció la calidad defensiva de su oponente y espera un duelo muy cerrado durante los 90 minutos de juego.

El pitazo inicial marcará el comienzo de una nueva era para el balompié de la capital francesa tras una espera eterna para sus aficionados. Los ojos del continente estarán puestos en este choque de ideologías y presupuestos dentro del corazón de París. Solo el tiempo dirá si este derbi logra consolidarse como un clásico moderno del futbol.

En juego | AP



