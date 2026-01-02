¡En la cara! Directivo del Al-Ahly desata bronca por celebrar frente a Cristiano Ronaldo y Joao Félix

La dolorosa derrota de Cristiano Ronaldo con Al Nassr tuvo consecuencias, y es que después del pitazo final uno de los directivos del Al-Ahly desató un conato de bronca tras celebrar pasando por enfrente de CR7 y Joao Félix.

Ambos futbolistas siguieron al administrativo para encararlo aunque el exjugador del Atlético de Madrid fue más insistente hasta llegar al manoteo entre ambos, dentro del terreno de juego, finalmente no pasó a mayores y la celebración de los locales continúo.

Joao Félix l AlNassrFC

¿Cómo quedó el partido?

Al-Nassr de Cristiano Ronaldo cayó derrotado 3-2 por el Al-Ahli en el primer partido de ambos equipos en el 2026; un doblete de Ivan Toney dio la posibilidad para que los locales se encaminaran a conseguir los tres puntos que dejan a la deriva el primer lugar del cuadro dirigido por Jorge Jesus.

Al-Amri, por parte de los visitantes también anotó doblete, pero CR7 no pudo hacerse presente en el marcador iniciando un año en el que podría llegar a la cifra de los 1,000 goles en su carrera. Toney fue la figura, quien en una calca de su primer gol, logró anotar doblete, poniendo en aprietos a sus rivales apenas iniciando el año.

Afición de Al Nassr l AlNassrFC

Merih Demiral recibió un centro sobre la línea de fondo por parte del mismo Ivan Toney y el juego se puso 3-2 a favor de los locales, dejando cuesta arriba a los de Jorge Jesus. Los intentos por conseguir el empate no cesaron, incluso llevando el partido hasta el 90+12'.

El árbitro dejó correr tras llevarse a cabo una situación complicada: primero una tarjeta roja sobre Ali Majrashi, jugador de Al-Ahli y posteriormente, lo mismo, pero con Nawaf Boushal, pero el resultado ya no cambió.

Al Nassr l AlNassrFC

La falla de Cristiano Ronaldo que costó

Cristiano Ronaldo vivió una noche para el olvido en la derrota de Al Nassr por 3-2 ante Al Ahli, un resultado que no solo evidenció la fragilidad colectiva de su equipo, sino también una actuación individual muy por debajo de lo esperado del máximo referente del club saudí.

La imagen que resumió el partido llegó en una jugada que parecía diseñada para el lucimiento del portugués. Un pase largo lo dejó de cara al arco, pero un mal control permitió que el balón se le escapara de manera inexplicable, desperdiciando una oportunidad manifiesta de gol que pudo significar el empate y cambiar el rumbo del encuentro.