Al-Ahli vence a Al-Nassr en un partidazo para abrir el año en la Liga de Arabia Saudita

Peligra el liderato del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo después de ser derrotados 3-2 por el Al-Ahli en el primer partido de ambos equipos en el 2026; un doblete de Ivan Toney dio la posibilidad para que los locales se encaminaran a conseguir los tres puntos que dejan a la deriva el primer lugar del cuadro dirigido por Jorge Jesus.

Al-Amri, por parte de los visitantes también anotó doblete, pero CR7 no pudo hacerse presente en el marcador iniciando un año en el que podría llegar a la cifra de los 1,000 goles en su carrera.

Toney fue el autor de un doblete | Captura de X

Problemas comenzando el año

Al-Nassr llegó y salió del partido como el primer lugar del campeonato; sin embargo, ahora hay posibilidad de que pierdan la cima con Al-Hilal después de una dolorosa derrota, pues además de todo, han perdido el invicto en la temporada.

Todo comenzó desde el minuto 7 cuando Ivan Toney recibió un pase filtrado que lo dejó dentro del área para poder definir con un derechazo potente contra el portero Nawaf Al-Aqidi, quien nada pudo hacer; momentos después, específicamente el minuto 20, de nueva cuenta vino Toney, quien en una calca de su primer gol, logró anotar doblete, poniendo en aprietos a sus rivales apenas iniciando el año.

Festejo de victoria | Captura de X

Cuando todo parecía estar en calma para los locales, vino una reacción un tanto inesperada, pues Abdulelah Al-Amri también tuvo una actuación bastante destacada; primero con un gol al minuto 31, en el cual después de un disparo de larga distancia colaboró el portero Al-Sanbi, después vino el doblete de este mismo jugador con un cabezazo al 44' para irse empatados al descanso.

Cierre de alarido

El segundo tiempo solamente confirmó lo que ya se había mostrado en el primero, que este compromiso fue un completo partidazo, pues tan solo diez minutos después de haber comenzado el complemento, al 55', Merih Demiral recibió un centro sobre la línea de fondo por parte del mismo Ivan Toney y el juego se puso 3-2 a favor de los locales, dejando cuesta arriba a los de Jorge Jesus.

Demiral definió el partido | X

Los intentos por conseguir el empate no cesaron, incluso llevando el partido hasta el 90+12', el cual el árbitro dejó correr tras llevarse a cabo una situación complicada: primero una tarjeta roja sobre Ali Majrashi, jugador de Al-Ahli y posteriormente, lo mismo, pero con Nawaf Boushal, pero el resultado ya no cambió.

Con este marcador en contra, Cristiano Ronaldo y compañía se quedan con las ganas de asegurar el primer lugar en la tabla, por lo que ahora se quedan con 31 puntos, tan solo dos por encima de Al-Hilal, quienes tienen aún pendiente su partido de esta jornada ante Damac y podrían arrebatar la punta del campeonato.