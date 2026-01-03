Marruecos apunta a ser sede del Mundial de Clubes 2029, según medios locales

Si algo relevante sucedió en el 2025 fue el cambio de formato para el 'nuevo' Mundial de Clubes, el cual, como primer experimento, se llevó a cabo en Estados Unidos, llevando la Final a New Jersey dentro del Metlife Stadium, donde será también la Final de la Copa del Mundo de 2026.

Ahora, FIFA busca una nueva sede para el novedoso torneo, el cual ha heredado el formato anterior de los Mundiales, contando con 32 equipos. Dicha nueva sede podría cambiar de continente y viajar a África, pues Marruecos lleva la delantera.

Chelsea fue el primero en festejar bajo el nuevo formato | MexSport

¿Dónde se jugaría el próximo 'Mundialito'?

Son cinco países los que buscan albergar la segunda edición del Mundial de Clubes: Brasil, Estados Unidos, Qatar, España y ahora Marruecos; sin embargo, según la agencia Hespress, el país marroquí es el que lleva la ventaja en un 99%.

Todo esto se debe a que tan solo un año atrás, la misma FIFA ha abierto una oficina en Rabat con la finalidad de poder tratar algunos temas referentes a la Copa del Mundo de 2030, de la cual Marruecos será sede junto a España y Portugal, por lo que no es descabellado que se lleve a cabo otro evento de alta categoría en suelo africano.

La información de Hespress menciona que el interés de los directivos de FIFA responde exclusivamente a las intenciones de 'probar' al país de cara a lo que será tan solo un año después cuando se haga el torneo de selecciones.

El segundo Mundialito se encuentra en organización | MexSport

"La tendencia general dentro de los círculos de toma de decisiones se ha vuelto clara. Las mismas fuentes consideran que la FIFA cree la organización del Mundial de Clubes de 2029 como una fase de prueba avanzada de las infraestructuras y capacidades organizativas de Marruecos, ya sea en términos de estadios, instalaciones logísticas o experiencia acumulada en la gestión de competiciones de dimensión mundial", se puede leer en las publicaciones del medio que confirma la noticia.

Cambio en las 'costumbres'

La Copa Confederaciones es un torneo que ya no se lleva a cabo; no obstante, una de las situaciones que se llevaban a cabo con su realización pareciera seguir vigente, y es que tan solo un año antes de jugarse el Mundial, este torneo se jugaba en la sede mundialista, por lo que ahora todo se mantiene de cierta forma, pero con torneos distintos.

Gianni Infantino premiando a Enzo Maresca | MexSport

Para buscar al sucesor de Chelsea como campeón del mundo de clubes, FIFA optará por llevar la acción a Marruecos, dejando directamente fuera a un país como España, el cual tiene los argumentos suficientes como para ser sede sin problema, recordando también que la más reciente edición de la Copa Africana de Naciones también tiene sede en el país de África.