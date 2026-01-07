Inter asegura el liderato de la Serie A tras derrotar a Parma

El Inter de Milán resolvió una visita compleja al estadio Ennio Tardini al imponerse 0-2 al Parma en una noche marcada por la niebla y por el contexto de la lucha en la parte alta de la Serie A. El resultado permitió al conjunto interista colocarse en solitario en la primera posición del campeonato, beneficiado por el empate del Nápoles ante Hellas Verona y a la espera de lo que pueda hacer el Milan en su compromiso pendiente.

El equipo visitante afrontó el encuentro con varias ausencias relevantes en su alineación inicial, pero mantuvo el control del desarrollo del partido durante amplios tramos. Desde los primeros minutos, el Inter administró la posesión y llevó el juego hacia campo rival, aunque el marcador se mantuvo cerrado hasta el tramo final de la primera mitad.

Jornada 18 Serie I AP

Reencuentros y planteamientos en el Tardini

El duelo tuvo un componente especial para Cristian Chivu, técnico rumano que regresó al estadio donde la temporada anterior dirigió al Parma hasta asegurar la permanencia. El reencuentro se desarrolló en un clima de reconocimiento mutuo, con el entrenador local enfrentando ahora a un equipo con el que fue finalista de la Champions League.

Inter vs Parma I AP

En lo táctico, el Inter recurrió a un esquema habitual basado en envíos laterales hacia sus delanteros, Lautaro Martínez y Pio Esposito, con presencia constante en el área. El Parma respondió con orden defensivo y buscó sorprender en acciones a balón parado y centros desde los costados. De hecho, la primera opción clara fue para el conjunto local, cuando Ondrejka conectó un remate exigido que alcanzó a rozar el travesaño.

La insistencia interista tuvo recompensa poco antes del descanso. En el minuto 44, Federico Dimarco apareció dentro del área para finalizar una acción que inicialmente parecía destinada a un centro. Tras seguir el rebote generado en un forcejeo, el carrilero definió con un disparo raso al primer palo. La jugada fue revisada por el VAR después de que el asistente señalara fuera de juego, pero el tanto fue finalmente concedido.

AP

La sentencia en el tiempo añadido

Con ventaja mínima, el Inter manejó el segundo tiempo sin grandes sobresaltos, mientras el Parma intentó adelantar líneas en busca del empate. El desarrollo se mantuvo abierto hasta los minutos finales, cuando el conjunto local se volcó al ataque dejando espacios en defensa.

En el tiempo añadido se produjo una secuencia decisiva. Un gol de Ange Yoan Bonny fue anulado por una infracción previa detectada por el VAR, y apenas instantes después, en la acción siguiente, Marcus Thuram logró el segundo tanto que selló el resultado definitivo en el minuto 95.

El triunfo permitió al Inter cerrar la jornada como líder del campeonato, con cuatro puntos de ventaja sobre Milan y Nápoles, aunque el conjunto rossonero cuenta con un partido menos. El Parma, pese a la derrota, conserva una diferencia de cinco unidades respecto a la zona de descenso al término de esta fecha.

Gol del Inter I @Inter

El contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.