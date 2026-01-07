Manchester City empata ante Brighton y se aleja de la cima de la Premier League

El equipo de Pep Guardiola no logra despegar en este inicio de 2026. En un encuentro marcado por las bajas y la falta de contundencia, el Manchester City firmó su tercer empate consecutivo tras igualar 1-1 frente a un aguerrido Brighton. El resultado deja a los "Sky Blues" en una posición vulnerable, con la posibilidad de que el Arsenal se distancie a ocho puntos en la cima de la Premier League si logra vencer al Liverpool este jueves.

Haaland alcanza una cifra histórica en un inicio gris

El partido comenzó con un momento para los libros de historia. Erling Haaland abrió el marcador desde el punto de penal tras una revisión del VAR que confirmó una falta de Diego Gómez sobre Jeremy Doku. Con este tanto, el noruego alcanzó la asombrosa cifra de 150 goles con el club en apenas 173 partidos. Sin embargo, este hito individual no fue suficiente para ocultar las dificultades colectivas de un equipo que parece haber perdido la brújula en el último tercio del campo.

A pesar de la ventaja inicial, el City mostró las costuras de una plantilla mermada por las lesiones. Ante las ausencias de pilares fundamentales como Josko Gvardiol, Ruben Dias y John Stones, Guardiola tuvo que recurrir a medidas de emergencia. El técnico catalán alineó como titular al joven Max Alleyne, de solo 20 años, quien apenas 24 horas antes había sido repescado de su cesión en el Watford para intentar mitigar la crisis en la zaga central.

Mitoma castiga la fragilidad defensiva de los locales

El Brighton de Fabian Hürzeler nunca se dejó intimidar por el escenario. Tras avisar en varias ocasiones durante la primera mitad, los visitantes encontraron su recompensa cumplida la hora de juego. Kaoru Mitoma, el jugador más desequilibrante de los "Seagulls", aprovechó una asistencia de Yasin Ayari para poner el empate definitivo con un remate preciso desde la frontal del área que dejó sin opciones al guardameta rival.

El cierre del encuentro fue un asedio constante pero estéril por parte del City. Bernardo Silva estrelló un balón en el poste y el debutante Rayan Cherki desperdició una oportunidad clara al disparar desviado cuando tenía todo a favor. Incluso Haaland tuvo el triunfo en sus botas en el tiempo de descuento, pero su remate fue detenido por Bart Verbruggen, confirmando el tercer tropiezo seguido de los vigentes campeones en lo que va de año.

Un hito de leyenda y la mirada en el derbi

Mientras el City lamenta los puntos perdidos, el Brighton celebró un momento histórico en los minutos finales. Con su entrada al campo, James Milner se convirtió en el quinto jugador de campo en la historia de la Premier League en disputar un partido con 40 años o más, una muestra de la longevidad y profesionalismo del veterano mediocampista.

Ahora, la presión se traslada totalmente al lado azul de Manchester. Tras este empate, los hombres de Guardiola deberán afrontar compromisos de copa antes de su próxima cita vital en liga: el derbi contra el Manchester United el 17 de enero. Con la enfermería llena y una racha de resultados preocupante, el City no puede permitirse más deslices si no quiere despedirse prematuramente de la lucha por el título.