Video revela la razón de la salida de Xabi Alonso del Real Madrid

El Real Madrid hizo oficial la salida de Xabi Alonso, como entrenador, tras la Final de la Supercopa de España, en donde el Barcelona protagonizó un nuevo título a su palmarés tras catapultar la victoria por marcador de 3-2 en Arabia Saudita.

Xabi Alonso l AP

La noticia ha sido inesperada para muchos; sin embargo, circula un video en la que se refleja la posible razón por la cual terminó por salir el español; y es que, en un fragmento se puede observar como intenta ordenar a sus jugadores para realizar el respectivo pasillo a los ganadores.

Sin embargo, uno de los que salta rápidamente con su negativa es Kylian Mbappé que simplemente se aferra a no hacer caso y se encamina a un costado seguido de sus compañeros e equipos, este sucedo ha generado comentarios en que resaltan la pérdida de autoridad por el entonces DT Del Real Madrid.

Real Madrid l AP

¿Cómo fue su balance número con el Real Madrid?

Xabi Alonso ya no es más DT de los madrileños con apenas siete meses al frente del Real Madrid, el español ha finalizado su etapa como director técnico del club blanco, con un balance que mezcló altibajos deportivos y resultados por debajo de las altas expectativas que generó su llegada en junio de 2025.

El ibérico llegó previo al inicio del Mundial de Clubes en donde fracasaron al no llegar al menos a la Final, posteriormente el arranque en la temporada fue poco convencido y terminó por salir con 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas en todas las competiciones.

Alonso l AP

¿Menospreció la Supercopa de España?

Los catalanes se consolidaron con su primer trofeo del año; sin embargo, uno de los que se llevó los reflectores fue Xabi Alonso quien dejó sus declaraciones, haciendo menos el certamen disputado, tras la derrota de los Merengues: “era la competición menos importante”.

"Ha pasado mucho en los últimos 15 minutos... Estábamos controlando bien, teníamos claras ocasiones, y a pesar de colocarnos 1-0 en contra, el equipo compitió. La segunda parte fue muy ajustada, tuvieron fortuna y nosotros empujamos hasta el final", resaltó sobre el trámite del juego.

Finalmente, valoró el juego hecho por Vinicius: "Hizo un gol extraordinario, también trabajó mucho y ayudó al equipo, que lo ha dado todo hasta el final. Hay que pasar página lo antes posible... era la competición menos importante y hay que mirar hacia adelante. Recuperar futbolistas y mirar hacia los objetivos".