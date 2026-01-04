Xabi Alonso destacó a Gonzalo García tras goleada de Real Madrid ante Betis

Real Madrid arrancó el año con muy buenas sensaciones tras golear 5-1 al Betis en el Santiago Bernabéu. En un contexto complicado, sin Mbappé y con Vinicius en el foco, el equipo respondió con fútbol y una imagen sólida que le permite mantener la ventaja sobre el Barcelona en LALIGA antes de viajar a Arabia para disputar la Supercopa de España. Fue una victoria importante, tanto por el resultado como por las sensaciones con las que el equipo empieza 2026.

Xabi Alonso destacó la victoria de Real Madrid ante Betis | PAOLA HERRERA

El gran protagonista de la noche fue Gonzalo García, autor de un hat-trick en su primera temporada con el primer equipo. Tras el partido, Xabi Alonso destacó su crecimiento. “Gonzalo ha hecho un partido soñado, es un ejemplo de lo que es un canterano del Real Madrid. Tiene agresividad, aceleración y gol, y además aporta mucho en lo defensivo”.

Precisamente, Xabi puso en valor que los cinco goles fueran obra de jugadores formados en casa. “Es una muy buena noticia por el trabajo que se hace. El que lo merece tiene la oportunidad”, explicó el entrenador, satisfecho por la respuesta del grupo. “Es una victoria importante para empezar el año, merecida, y nos deja buenas sensaciones de cara a la Supercopa”, añadió tras el partido.

Gonzalo García destacó en la goleada de Real Madrid | AP

Sobre Vinicius, Xabi Alonso fue claro y quiso lanzar un mensaje de apoyo al brasileño. “Ha aportado mucho, ha sido desequilibrante y va a ser fundamental ahora que vamos a la Supercopa. Entendemos los momentos y estamos todos juntos para apoyarnos”, señaló. También valoró el partido de Rodrygo, del que dijo que “puede jugar en varias posiciones y necesitamos su mejor nivel”, y habló de Camavinga, destacando su energía y la necesidad de que tenga continuidad.

Por último, el técnico se refirió a la situación de Mbappé y al viaje a Arabia. “No está totalmente descartado, vamos a esperar hasta el martes para tomar la última decisión”, explicó. Confirmó además que Tchouaméni viajará “sí o sí” y destacó la importancia del portero en su idea de juego: “Hoy en día es casi un jugador más, lo usamos mucho para iniciar y distribuir”. El Real Madrid ya pone el foco en la Supercopa, pero lo hace con confianza y buenas sensaciones.