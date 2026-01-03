Lamine Yamal se burla del Espanyol tras la victoria del Barcelona en el Derbi de Cataluña

Lamine Yamal volvió a colocarse en el centro de la conversación tras el Derbi de Cataluña, aunque esta vez no fue por sus declaraciones previas, sino por su actitud una vez consumada la victoria del FC Barcelona sobre el RCD Espanyol. El juvenil blaugrana cerró su particular show mediático al término del encuentro, dejando una imagen que rápidamente se viralizó.

Luego del silbatazo final, Yamal se burló de “los periquitos” al simular que la victoria y los tres puntos obtenidos en la cancha del Espanyol “estaban en la bolsa”. El gesto fue interpretado como una respuesta directa a la tensión generada en la previa del derbi, donde el joven atacante había encendido la polémica con sus palabras.

En lo estrictamente futbolístico, al FC Barcelona le bastaron apenas cuatro minutos para inclinar el partido a su favor en el tramo final. Cuando el duelo parecía encaminado al empate, el conjunto blaugrana mostró contundencia y resolvió el compromiso con eficacia.

Al minuto 86, Dani Olmo abrió el marcador tras una asistencia de Fermín López, aprovechando los espacios que dejó el Espanyol en su intento por sostener el resultado. El golpe fue determinante para un equipo local que ya mostraba desgaste físico y anímico.

¿Los tres puntos? Al bolsillo 😉 pic.twitter.com/3GvRZ0SQ4D — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 3, 2026

Ya en tiempo de compensación, al minuto 90, Robert Lewandowski sentenció el encuentro con el segundo tanto, nuevamente a pase de Fermín López. El polaco definió con jerarquía para asegurar el triunfo y silenciar el estadio, confirmando el dominio culé en el cierre del partido.

Lamine Yamal disputó los 90 minutos del encuentro y fue el único titular del frente ofensivo que no fue sustituido por Hans-Dieter Flick. Su permanencia en el campo reflejó la confianza del técnico alemán en el juvenil, quien, más allá de no marcar, tuvo participación constante en el juego.

Con este resultado, el FC Barcelona se mantiene como líder de LaLiga, ampliando su ventaja a siete puntos sobre el Real Madrid. La victoria en el derbi no solo tuvo un impacto emocional, sino también un peso significativo en la lucha por el campeonato.