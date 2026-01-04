Gonzalo García se luce con hat-trick en goleada de Real Madrid ante Betis

Gonzalo García está de regreso. Luego de brillar en el Mundial de Clubes 2025, el delantero de Real Madrid perdió protagonismo en el arranque de la Temporada 2025-26 de LaLiga, con apenas 170 minutos disputados en 13 partidos. Sin embargo, este domingo aprovechó la ausencia de Kylian Mbappé y fue la figura en la goleada contra Real Betis.

Con el atacante francés en recuperación por lesión, Xabi Alonso tuvo que apoyarse en el canterano merengue. El delantero no desaprovechó la oportunidad en su segundo partido como titular en el Estadio Santiago Bernabéu esta temporada y con un hat-trick comandó la victoria 5-1 ante el conjunto bético.

García brilló este domingo con Real Madrid ante Betis | AP

El primer gol llegó apenas al minuto 20 de partido y fue el primero para Gonzalo en Primera División, además que le dio a los Merengues la mínima ventaja para el descanso. Reanudadas las acciones, necesitó cinco minutos para ampliar la ventaja a dos goles y al 56' Raúl Asencio puso el 3-0 que parecía definitivo.

Real Betis luchó en vano por buscar el empate

Al igual que ocurrió contra el otro grande de España, Barcelona, Chucho Hernández amagó con meter de nuevo andaluces en la pelea, con su gol al 66'. Sin embargo, sirvió de poco y Betis no pudo acercarse más, por lo que en los minutos finales llegó el hat-trick de García que sentenció el 4-1.

Todavía en la compensación Fran García hizo uno más, para ampliar la diferencia de goles y acercarse un poco más a los culés, que mantienen una ventaja de cuatro puntos y siete goles más sobre el equipo blanco. En cuanto a Betis, pese a la derrota se mantiene en puesto de clasificación a Conference League.

Raúl Asencio también marcó ante Betis | AP

¿Cómo le ha ido a Gonzalo García con Real Madrid?

Aunque debutó desde la Temporada 2022-23, el delantero llamó la atención de la prensa en el Mundial de Clubes de 2025, donde fue titular de forma recurrente y marcó cuatro goles en seis compromisos, además de que dio una asistencia. No obstante, una vez que comenzó LaLiga, Xabi Alonso dejó de alinearlo de inicio.

En 14 juegos disputados, apenas este domingo fue su segunda titularidad, luego de iniciar ante Espanyol en la Jornada 5 y en la cual jugó 61 minutos. Mientras que para su encuentro ante los verdiblancos, García disputó 88 minutos, hizo su primer gol en Primera División y por cuarta ocasión en su vida marcó tres goles o más en un mismo partido; las tres anteriores fueron en la Primera Federación, con dos pókars y un hat-trick.