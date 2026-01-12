Sujeto con playera del América es detenido en la alcaldía Gustavo A. Madero

Un aficionado del Club América fue detenido en la Ciudad de México luego de ser sorprendido armado y presuntamente robando a transeúntes en la alcaldía Gustavo A. Madero, de acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, conductor del programa C4 en Alerta.

El sujeto fue identificado como Carlos Mata, quien, según el reporte, portaba una pistola mientras cometía asaltos en la vía pública. Los hechos ocurrieron en calles de la GAM, donde varias personas fueron víctimas del presunto delincuente antes de que se activara un operativo de seguridad.

CAE AFICIONADO del @ClubAmerica ARMADO y ROBANDO

Es Carlos Mata

Andaba con una pistola asaltando a personas en @TuAlcaldiaGAM

Agentes de @SSC_CDMX Sector Aragón lo persiguieron, alcanzaron y detuvieron.

Así acabó en @FiscaliaCDMX



El caso #C4ENALERTA pic.twitter.com/e9684zYOUK — Carlos Jiménez (@c4jimenez) January 12, 2026

Detienen a aficionado del América armado en la GAM

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC-CDMX), adscritos al Sector Aragón, iniciaron la persecución del sospechoso tras recibir el reporte de los robos. Minutos después, lograron alcanzarlo y detenerlo, evitando que continuara con los asaltos.

Tras su aseguramiento, el individuo fue desarmado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes. En imágenes difundidas en redes sociales se observa el momento en que el presunto responsable es escoltado por agentes de seguridad, lo que generó reacciones inmediatas entre usuarios.

Escudo del América | IMAGO7

¿Qué pasará con el detenido tras su captura?

Luego de su detención, Carlos Mata fue trasladado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde se determinará su situación legal. Será el Ministerio Público quien defina los delitos que se le imputarán y si existen denuncias formales por parte de las víctimas.

Autoridades capitalinas reiteraron que los operativos de vigilancia se mantienen activos en la GAM y otras alcaldías con alta incidencia delictiva, e hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar de inmediato cualquier hecho sospechoso.

Policía | @TuAlcaldiaGAM

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.