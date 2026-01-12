Exfutbolista y canterano de Pumas 'revienta' al equipo por dejar a un lado su cantera

Este domingo, Pumas enfrentó a Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario con una alineación inicial integrada exclusivamente por futbolistas formados fuera de sus fuerzas básicas, situación que marcó la primera vez que el club inicia un partido como local sin jugadores considerados canteranos.

El tema generó diversas reacciones, especialmente entre exfutbolistas surgidos de la cantera auriazul, quienes han señalado un cambio en la identidad histórica del club. Uno de los más recientes en pronunciarse fue Israel López, exmediocampista y canterano de Pumas, quien habló sobre la evolución del futbol y el lugar que actualmente ocupa la formación de jóvenes dentro del equipo universitario.

Un once sin canteranos y el caso Rodrigo López

El encuentro ante Querétaro dejó una estadística que no pasó desapercibida para la afición ni para el entorno del club. Aunque Pumas es reconocido históricamente por su trabajo en fuerzas básicas, el once inicial no contó con futbolistas considerados producto directo de su cantera.

Uno de los casos que generó confusión fue el de Rodrigo López. Si bien el mediocampista tuvo un primer contacto con Pumas a los 13 años, su proceso formativo principal se desarrolló fuera de la institución. López dejó al club en 2017 para incorporarse a Lobos BUAP y posteriormente pasó casi siete años en las categorías inferiores de Querétaro, equipo con el que finalmente debutó en la Primera División. Por esta razón, su regreso a Pumas a los 24 años no lo clasifica oficialmente como canterano felino.

A pesar de que el equipo sí registró actividad de jugadores con pasado en fuerzas básicas, como Jorge Ruvalcaba, Santiago López y Ángel Azuaje, quienes ingresaron de cambio y pasaron por la cantera universitaria, el dato del once inicial sin canteranos fue el que detonó las críticas y el análisis sobre el rumbo del proyecto deportivo.

Israel López habla sobre la identidad de Pumas

Israel López, quien debutó en Primera División gracias al trabajo de cantera de Pumas, se refirió a los cambios que ha experimentado el futbol en general y cómo estos han impactado en la identidad del club universitario y la falta de debuts en el equipo felino.

"Hoy el futbol ha cambiado muchísimo... Ya Pumas no es lo mismo, ya no se basa en esa identidad de generar chavos o darle la oportunidad a los chavos.. Yo creo que ha cambiado el futbol en general también en ese aspecto. Antes llegábamos a Pumas porque sabíamos que aquí íbamos a debutar y a lo mejor había una o dos canteras, hoy hay más competencia", comentó para Fox Sports.

El exjugador también habló sobre la inversión que otros clubes han realizado en detección de talento y la necesidad de ajustar estrategias para competir en ese rubro. Además, hizo referencia a los procesos actuales en fuerzas básicas, destacando el trabajo en categorías inferiores y señalando que los resultados requieren tiempo.

"Ellos todos le han invertido en el escauteo, en tratar de agarrar a los jugadores más jóvenes. Y pues bueno, hay que ver y buscar cómo con nuestras estrategias buscar y que ese talento regrese aquí a Pumas o llegue antes aquí que a otros lados para tener el mayor talento posible. Porque sabemos que a final de cuentas los que llegan son los más talentosos. La Sub-21 acaba de ser campeona en este último torneo... va a llevar su tiempo para que se consoliden", finalizó.

A pesar de las críticas iniciales de López, el canterano felino también reconoció que, es complicado poder llevar a los futbolistas de las categorías inferiores al primer equipo y mucho más que se consoliden en primera división. Aun así, considera que el equipo está trabajando para poder regresar a su identidad.