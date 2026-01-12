Estafa del “banco” por WhatsApp: así pueden vaciar tu cuenta en minutos

Una nueva modalidad de fraude bancario a través de WhatsApp ha encendido las alertas de especialistas en ciberseguridad, luego de que se documentaran casos en los que delincuentes logran vaciar cuentas bancarias en cuestión de minutos haciéndose pasar por instituciones financieras.

Autoridades recomiendan ignorar mensajes sospechosos y contactar directamente al banco por canales oficiales./ Pixabay

El engaño inicia cuando la víctima recibe un mensaje o llamada en WhatsApp de un supuesto asesor bancario, quien advierte sobre movimientos irregulares, cargos no reconocidos o bloqueos preventivos en la cuenta. El objetivo es generar urgencia para que el usuario actúe sin verificar la información.

Los estafadores suelen utilizar logos, nombres y lenguaje similares a los de los bancos reales, lo que da mayor credibilidad al engaño. En algunos casos, incluso conocen datos básicos de la víctima, como su nombre o el banco con el que opera, lo que refuerza la confianza inicial.

¿Cómo funciona la estafa del banco por WhatsApp?

Una vez que la víctima responde, los delincuentes solicitan códigos de verificación enviados por SMS, enlaces para “validar” la cuenta o datos sensibles como números de tarjeta, NIP o accesos a la banca móvil. Con esta información, los estafadores toman control total de la cuenta.

Expertos en ciberseguridad alertan que ningún banco solicita información confidencial por WhatsApp./ Pixabay

En otros casos, inducen a la persona a instalar aplicaciones de acceso remoto o a ingresar a sitios web falsos que imitan las plataformas oficiales del banco. Desde ahí, los delincuentes pueden realizar transferencias, retiros o compras sin que el usuario lo note de inmediato.

El fraude suele completarse en pocos minutos, ya que los criminales actúan rápidamente para dispersar el dinero a otras cuentas, dificultando su rastreo. Cuando la víctima intenta contactar a su banco real, el dinero ya ha sido retirado o transferido.

Especialistas advierten que ningún banco contacta a sus clientes por WhatsApp para pedir códigos, contraseñas o enlaces, y que este tipo de mensajes deben considerarse señales claras de fraude, incluso si parecen provenir de números oficiales.

La estafa bancaria por WhatsApp puede vaciar una cuenta en minutos si la víctima comparte códigos o datos./ Pixabay

¿Qué hacer para evitar que vacíen tu cuenta?

Las autoridades y expertos en seguridad digital recomiendan no responder mensajes sospechosos, no compartir códigos de verificación, no abrir enlaces desconocidos y comunicarse directamente con el banco a través de sus canales oficiales ante cualquier duda.

También se aconseja activar alertas de movimientos, usar autenticación de dos factores, mantener actualizadas las aplicaciones bancarias y reportar de inmediato cualquier intento de fraude. Denunciar estos casos ayuda a prevenir que más personas sean víctimas de este tipo de estafas.

La estafa del “banco” por WhatsApp continúa expandiéndose y aprovecha la confianza de los usuarios en las plataformas de mensajería, por lo que la prevención y la información siguen siendo las principales herramientas para evitar pérdidas económicas.