Golden Globes: Mark Ruffalo y Wanda Sykes protestan contra ICE y arremeten contra Trump

La ceremonia de los Golden Globes estuvo marcada por un fuerte posicionamiento político luego de que Mark Ruffalo, junto con otras figuras de Hollywood, protestara contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y las políticas del gobierno estadounidense, utilizando pines con mensajes como “Be Good” e “ICE Out” durante la alfombra roja y la gala.

El mensaje de protesta estuvo ligado al asesinato de Renee Nicole Good, un caso que ha generado indignación y críticas contra las autoridades migratorias. La consigna “Be Good” fue utilizada por varios artistas como un llamado simbólico a la responsabilidad moral del Estado y a frenar la violencia institucional.

¿Qué dijo Mark Ruffalo durante su protesta en los Golden Globes?

Durante sus declaraciones, Mark Ruffalo lanzó una de las críticas más duras de la noche contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El actor afirmó textualmente:

"Es por Renee Nicole que fue asesinada. Tenemos un presidente que miente sobre todo lo queestá pasando. Estamos en medio de una guerra con Venezuela, país que hemos invadido ilegalmente. Le está contando al mundo que las leyes internacionales no le importan, que lo único que le importa a él es su propia moral, pero el tipo es un delincuente convicto o un violador convicto, es un pedof... , es el peor ser humano que existe. Si dependemos de la moralidad de este tipo para el país más poderoso del mundo entonces estamos en problemas", dijo Mark Ruffalo.

Las declaraciones del actor generaron una fuerte reacción mediática y dividieron opiniones, al convertir la gala en un espacio de denuncia directa contra la política migratoria y exterior de Estados Unidos, así como contra la figura del propio presidente.

Ruffalo no fue el único en manifestarse. Wanda Sykes también portó un pin con la leyenda “Be Good”, sumándose a la protesta y recordando el caso de Renee Nicole Good como símbolo de las consecuencias de las políticas de ICE.

¿Qué otros actores se unieron a la protesta contra ICE?

La actriz Natasha Lyonne acudió a la alfombra roja con un pin que decía “ICE Out”, reforzando el mensaje contra el organismo migratorio. A ella se sumó Jean Smart, quien subió al escenario portando el mismo distintivo al recibir el premio a Mejor actriz en serie de comedia o musical por su trabajo en Hacks.

La presencia de los pines durante distintos momentos de la ceremonia evidenció una protesta coordinada entre varias figuras del espectáculo, que aprovecharon la visibilidad global de los Golden Globes para amplificar su mensaje político.

En los últimos años, la premiación se ha consolidado como un espacio donde actores y actrices expresan posturas sobre temas sociales y políticos. En esta edición, las críticas contra ICE, el recuerdo de Renee Nicole Good y las declaraciones de Ruffalo colocaron a los Golden Globes nuevamente en el centro del debate público.