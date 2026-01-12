Sheinbaum descarta intervención militar de EE. UU. en México tras conversación con Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó de manera categórica cualquier posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano, luego de sostener una llamada telefónica con el presidente estadounidense Donald Trump, en la que ambos abordaron temas de seguridad, combate al narcotráfico, comercio e inversiones.

Claudia Sheinbaum reiteró que México no permitirá la presencia de tropas extranjeras tras su llamada con Donald Trump sobre seguridad bilateral./ AP

De acuerdo con lo expresado por la mandataria, la conversación fue positiva y permitió reafirmar la postura de México frente a las recientes declaraciones provenientes de Washington. Sheinbaum explicó que se habló de “la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones”, dejando claro que la cooperación bilateral no implica cesión de control territorial.

¿Hubo alguna propuesta de intervención militar por parte de Estados Unidos?

Durante su conferencia de prensa, Sheinbaum fue directa al responder sobre este tema y subrayó que “ya se lo he comentado otras veces, el envío de soldados estadounidenses a México no está sobre la mesa”, reiterando que su gobierno no permitirá la presencia de fuerzas armadas extranjeras en el país bajo ninguna circunstancia.

La presidenta de México subrayó que la cooperación con Estados Unidos se mantiene, pero sin intervención militar ni afectaciones a la soberanía nacional./ AP

La presidenta reconoció que Trump planteó la posibilidad de colaborar más estrechamente en materia de seguridad para enfrentar a los grupos del crimen organizado, pero aclaró que cualquier cooperación debe darse bajo esquemas de coordinación institucional y respeto absoluto a la soberanía nacional.

Sheinbaum insistió en que México no negociará su independencia ni su territorio, al afirmar que “nunca negociaré la soberanía”, una postura que, dijo, ha sido comunicada de manera firme y directa a su homólogo estadounidense desde el inicio del diálogo entre ambos gobiernos.

Asimismo, la mandataria destacó que México ha implementado acciones propias para reducir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, en particular de fentanilo, y que existen avances que han sido reconocidos por autoridades del país vecino, lo que demuestra que la cooperación sin intervención militar es posible.

La relación entre México y Estados Unidos continúa en diálogo, pese a las presiones por reforzar acciones contra el narcotráfico./ AP

¿Cómo queda la relación México–EE. UU. tras esta conversación?

Pese a las tensiones derivadas del discurso de Trump sobre seguridad regional, Sheinbaum aseguró que la relación bilateral se mantiene abierta al diálogo y a la colaboración, siempre bajo principios de respeto mutuo. La presidenta sostuvo que México continuará trabajando con Estados Unidos en temas comunes, pero sin aceptar presiones que vulneren la soberanía nacional.

El gobierno mexicano reiteró que cualquier estrategia conjunta debe apegarse a los marcos legales de ambos países y descartó por completo la posibilidad de operativos militares extranjeros en territorio nacional, reafirmando que la seguridad de México se atiende desde México.