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Lucha

¡Como en los viejos tiempos! Randy Orton vuelve a ser rudo y destroza a Cody Rhodes rumbo a WrestleMania 42

Randy Orton atacando brutalmente a Cody Rhodes | Captura de Pantalla WWE
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 21:27 - 13 marzo 2026
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El camino hacia WrestleMania 42 acaba de dar un giro de 360 grados

La firma de contrato entre Randy Orton y Cody Rhodes terminó en completo caos durante SmackDown, luego de que La Vibora sacara nuevamente su lado más cruel y atacara sin piedad al campeón rumbo al Main Event de la Noche 1 de WrestleMania 42.

Lo que parecía un careo intenso pero controlado acabó convirtiéndose en una escena brutal, con Orton dejando claro que está listo para hacer lo que sea con tal de destronar a Cody en el escenario más grande de la lucha libre.

Randy Orton recupera su esencia más despiadada

Durante la firma, la tensión entre ambos ya era evidente, pero todo explotó cuando Randy Orton decidió dejar atrás cualquier intento de cordialidad y lanzó un ataque feroz sobre Cody Rhodes.

Con la frialdad que lo convirtió en uno de los rudos más peligrosos de WWE, Orton castigó a su rival y mostró una versión que muchos aficionados no veían desde hace tiempo: la del depredador calculador, violento y completamente desalmado.

Ese cambio de actitud recordó al Randy Orton de sus mejores años como villano, ese que no necesitaba decir demasiado para generar miedo, pues su violencia hablaba por sí sola.

Randy Orton salió como doble campeón en la Cámara de la Eliminación de 2014 | wwe.com

Cody Rhodes llega advertido a WrestleMania 42

El ataque no solo dejó muy mal parado a Cody Rhodes en el cierre del segmento, sino que también mandó un mensaje contundente de cara a WrestleMania 42.

Orton dejó claro que no piensa enfrentar al campeón desde el respeto o la nostalgia, sino desde la agresión total. Y eso cambia por completo la narrativa de la lucha.

Randy Orton festeja dentro de la Cámara de la Eliminación en 2026 | wwe.com

Ya no se trata solo de un duelo entre dos titanes de WWE o de una rivalidad con historia. Ahora también es una batalla donde Randy parece dispuesto a llevar a Cody al límite con tal de arrebatarle el campeonato.

El Main Event de la Noche 1 gana todavía más fuerza

Con este ataque, el combate entre Cody Rhodes y Randy Orton tomó un impulso enorme rumbo a WrestleMania 42.

La lucha ya llamaba la atención por el peso de ambos luchadores y por lo que representa ver a la Pesadilla Americana frente a su mentor Randy Orton, pero el regreso del Asesino de Leyendas más oscuro le dio un sabor distinto al enfrentamiento.

The Legacy (Cody Rhodes, Randy Orton y Ted DiBiase Jr.) | WWE

Ahora, el Main Event de la Noche 1 no solo luce grande por los nombres involucrados, sino por la intensidad de una rivalidad que acaba de subir de nivel.

Cartel oficial de Cody Rhodes y Randy Orton | WWE
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