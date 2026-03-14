Drew McIntyre “renuncia” a SmackDown tras encarar a Nick Aldis

La tensión explotó en SmackDown, luego de que Drew McIntyre protagonizara un fuerte enfrentamiento con el gerente general de la marca, Nick Aldis, que terminó con el escocés abandonando el programa.

El conflicto comenzó cuando McIntyre salió al ring para reclamar una decisión que, según él, lo perjudicó directamente: la lucha titular que se pactó entre él y Cody Rhodes por el Campeonato de WWE.

Drew McIntyre estalla contra Nick Aldis

En el segmento de SmackDown, Drew McIntyre explotó contra el gerente general Nick Aldis por la oportunidad titular que recibió Cody Rhodes rumbo a WrestleMania 42.

El escocés acusó directamente a la empresa de favorecer a Rhodes para que llegue como campeón al evento más grande del año.

Se tuvieron que asegurar de que Cody Rhodes tuviera el título antes de WrestleMania.

Cody Rhodes venció después de más de media hora de combate | wwe.com

McIntyre también criticó que Rhodes recibiera una nueva oportunidad pese a sus recientes derrotas.

Perdió el Royal Rumble, perdió Elimination Chamber… y aun así le dan otra lucha titular, pero parece que tenían que hacer que su campeón corporativo tuviera su título, ¿verdad?

La situación subió de tono durante el intercambio con Aldis; lo incriminó por jugar al rol de siempre hacerse la víctima y nunca hacerse responsable por sus actos, cuyas acciones desencadenaron que Cody volviera a ganar su campeonato de la WWE.

Drew “renuncia” y deja plantado a su posible rival de WrestleMania

El momento más tenso llegó cuando Jacob Fatu apareció para encarar a Drew McIntyre, recordándole que él fue uno de los responsables de que Cody Rhodes recuperara el Campeonato de WWE.

Sin embargo, McIntyre respondió mostrando un nivel de frustración total, dejando claro que estaba harto de todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor.

Drew McIntyre encara a Jacob Fatu | Captura de Pantalla WWE

Tras ese momento, Drew tomó una decisión inesperada y se dirigió directamente al gerente general de SmackDown, Nick Aldis, para anunciar que renunciaba, dejando completamente impactado al público presente en el recinto.