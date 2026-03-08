Cody Rhodes protagoniza el video con más dislikes en la historia del canal de YouTube de WWE

Ya no hay confianza en WWE, o al menos eso es lo que los números nos indican. Friday Night SmackDown fue testigo de uno de los momentos en los que la empresa prácticamente se ha 'disparado en el pie', pues Cody Rhodes se ha convertido en tres veces campeón mundial, provocando una ola de odio en torno a la decisión.

Eso ha sucedido con miras a lo que será WrestleMania 42 en Las Vegas, pero no ha convencido para nada a todos aquellos que ya consideran el producto de WWE como predecible o simplemente "malo".

Cody Rhodes venció después de más de media hora de combate | wwe.com

'La Pesadilla Americana' se vuelve una pesadilla

Atrás quedó el 2024, año en el que todos los fanáticos a la lucha libre se pusieron del lado de Cody Rhodes para que pudiera "terminar su historia" ante Roman Reigns; hoy en día, la mayoría de los televidentes de WWE consideran excesivo el apoyo que el hijo del 'Sueño Americano' ha tenido con su personaje.

¿Qué ha cambiado? Bueno, pues antes del ya lejano domingo 7 de abril de 2024, Cody no tenía ni un solo campeonato mundial en su carrera; a un mes del 7 de abril del 2026, Rhodes ya tiene tres, pero con el detalle de que al menos los últimos dos no han sido bien recibidos.

Tercer WrestleMania de Rhodes entrando como campeón | wwe.com

En menos de dos años cumplidos, aquel #WeWantCody ha perdido relevancia y potencia entre la gente, pues los creativos de su empresa no han dejado de ponerlo en el plano titular, dejando muy pocas opciones de que alguien más pueda ser estelar semana con semana.

El video con más 'odio'

Todo gira alrededor del nuevo reinado de Cody Rhodes, el tercero en su carrera, pues después de haber perdido en la Cámara de la Eliminación 2026, 'The American Nightmare' consiguió una nueva oportunidad ante Drew McIntyre, quien había sido un campeón bastante querido por el público.

Con la victoria de Randy Orton en Elimination Chamber, era prácticamente un hecho la decisión creativa por la cual se iría la WWE; y así fue, Cody es nuevo campeón y se enfrentará a su mentor de The Legacy en WrestleMania.

El Universo WWE ya ha mostrado su desacuerdo con la reciente decisión | wwe.com

La lucha completa ya se encuentra publicada en YouTube, pero fue ahí donde la gente se ha dado cuenta de que la opinión colectiva va en contra de lo sucedido. Las cifras podrían seguir aumentando, pero a menos de 24 horas de que se haya dado el resultado, dicho video ya traspasa los 120 mil dislikes, convirtiéndolo en el más 'odiado' en la historia del canal de la empresa.