¡Terrible! Jugador de Independiente del Valle, de Ecuador, sufre escalofriante lesión

El futbolista Jean Pierre Arroyo encendió las alarmas en la Liga de Ecuador luego de sufrir una fuerte lesión durante el partido entre Independiente del Valle y Mushuc Runa. La acción ocurrió al minuto 61, cuando el marcador se encontraba empatado 1-1 y el mediocampista avanzaba con velocidad con el balón.

En la jugada, el defensor Brian Negro intentó frenar el avance de Arroyo con una barrida que terminó siendo extremadamente fuerte e imprudente. El impacto provocó que el jugador cayera de inmediato al césped, lo que generó preocupación tanto entre sus compañeros como entre los rivales.

Tras la acción, los futbolistas del equipo negriazul rodearon al árbitro para reclamar la decisión. El silbante no dudó y mostró la tarjeta roja directa a Brian Negro por la dura entrada sobre el mediocampista del “Ponchito”.

Las repeticiones televisivas evidenciaron la gravedad de la jugada, ya que el pie izquierdo de Jean Pierre Arroyo se dobló de forma aparatosa a la altura de la tibia y el peroné. La escena fue impactante y varios de sus compañeros no pudieron ocultar las lágrimas al ver el dolor que sufría el jugador.

Tensión y expulsiones tras la lesión de Arroyo

El ambiente en la cancha se tornó tenso tras la jugada. Durante la confusión que generó la lesión, se produjo una fuerte discusión entre Jordy Alcívar y Cristopher Angulo, que rápidamente escaló a un enfrentamiento entre ambos futbolistas.

Luego de revisar la jugada y los incidentes en el VAR, el árbitro tomó la decisión de expulsar a los dos jugadores involucrados en la confrontación, aumentando el número de expulsiones en el encuentro.

¿Cuál es el estado de salud de Jean Pierre Arroyo?

Mientras el partido continuaba, Jean Pierre Arroyo permaneció varios minutos en el césped recibiendo atención médica. Finalmente, el jugador fue retirado en camilla y trasladado de inmediato a una ambulancia para realizar los estudios correspondientes.