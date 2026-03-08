Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
'Tala' Rangel comete penoso error en el primer gol de Atlas en el Clásico Tapatío

Aficionados de Guadalajara comentaron que disfrutan más el Clásico Tapatío que el Clásico Nacional
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 20:08 - 07 marzo 2026
Guadalajara comenzó perdiendo ante su odiado rival gracias a un error en la salida

Se juega una edición más del Clásico Tapatío, misma que de momento ya gana Atlas, esto debido a una muy mala decisión de Raúl Rangel en zona baja, entregándole la posibilidad del primer gol a los Zorros .

Chivas podría tener su tercera derrota consecutiva en el torneo si no le da la vuelta al marcador en el duelo más importante de su ciudad; el primer tiempo ha sido inferior el cuadro de Gabriel Milito.

El Oso González disputa un balón ante Atlas | MEXSPORT
El Oso González disputa un balón ante Atlas | MEXSPORT

Se equivocó el...¿portero del Tri?

Fue al minuto 12 el momento en el cual el 'Tala' Rangel buscó salir con un balón 'fácil' para su compañero Fernando González; sin embargo, el 'Oso' se encontraba por completo distraído, así que Paulo Ramírez logró robar de inmediato, metiendo un disparo directo con el portero rojiblanco mal ubicado, así que el local se adelantó.

El festejo del cuadro rojinegro fue efusivo, pues con esta victoria parcial, logran sobrepasar al Rebaño en la tabla de posiciones, algo que no se imaginaba después del arranque que había sido perfecto de parte de los rojiblancos; sin embargo, el cuadro de Diego Cocca ha venido mejorando en los últimos partidos.

A pesar de que en el primer tiempo ya no cayó otro gol, Chivas volvió a protagonizar una mala salida por parte de sus jugadores en zona baja, causando problemas entre ellos debido a tanto reclamo que han protagonizado por sus malos manejos de esférico en el fondo.

¿Qué dice la gente al respecto?

Los chivahermanos no se sienten contentos con el mal momento que vive su equipo, pues habían ganado los primeros seis partidos y ahora llevan dos derrotas consecutivas con el peligro de que el Clásico ante Atlas se convierta en la tercera; sin embargo, no solo a los fans rojiblancos les ha afectado la falla del 'Tala'.

Con respecto a la Selección Mexicana, los aficionados también ya han comenzado a tener dudas, pues tan solo unas horas antes, Luis Ángel Malagón perdió la titularidad ante Rodolfo Cota con las Águilas del América, aunque esto se podría tomar como una rotación para los azulcremas de cara a la Concachampions.

Gol de Paulo Ramírez | MexSport

Pero esto se suma a la baja de nivel de Rangel en los últimos duelos, por lo que los fans ya se han puesto a pensar en Guillermo Ochoa para ir como portero del Tri a la Copa del Mundo; no obstante, Paco Memo vive sus propios problemas.

