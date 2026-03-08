Tragedia en casa: Oscar Piastri destruye su monoplaza tras choque en el GP de Australia

Nueva temporada y nueva tragedia para el joven piloto de McLaren, Oscar Piastri. El piloto austriaco de 24 años no podrá participar en la carrera dentro del circuito de Melbourne luego de perder el control de su MCL40 durante la vuelta previa al arranque del Gran Premio de Australia.

En lo que parecía un debut lleno de emociones, Piastri convirtió su regreso a casa en una tragedia y un amargo recuerdo, luego de que el piloto perdió el control de su auto durante las vueltas de calentamiento durante la curva 4.

Afición del GP de Australia desconsolada tras accidente de Oscar Piastri I AP

¿Qué le pasó a Piastri?

El maleficio de Australia va a seguir un año más. Con la quinta posición en la bolsa y con el apoyo de su gente, Piastri no logró hacer valer todo el impulso y durante la cuarta zona en la pista su auto tocó ligeramente el piano de seguridad, ante esta acción el auto del jovén piloto se fue descontrolado ante una de las mallas de seguridad causando su destrucción.

Tras el impacto las caras de los mecánicos y de las gradas eran las mismas,preocupación y angustia. Afortunadamente el austraico salió del auto de pie y fue rumbo a la zona del paddock, aunque con la cabeza con la mira puesta al asfalto.

Grúa retira el MCL40 de Oscar Piastri tras accidente en el GP de Australia I AP

Las imagen del piloto local fueron tan desgarradoras que en las gradas se podían ver rostros de lamentos, incluso algunos con lágrimas inevitables al ver al segundo lugar en el Campeonato de Pilotos de la Temporada 2025.

La F1 en momento critico

Pese a que era muy común ver esta clase de situaciones en la máxima casa de carreras, la realidad es que el caso de Piastri se puede sumar a una múltiple carpeta de fallas en los nuevos autos de la Fórmula 1, misma que estrena reglas en los motores y funcionamientos del coche, las cuales no han caído bien en los 22 miembros de la parrilla.

Asistentes al GP de Australia reaccionan al accidente de Piastri I AP

Recientemente su compañero de escudería y actual Campeón del Mundo, Lando Norris, mostró su molestia ante los nuevo autos del equipo, dando declaraciones contundentes que hacen notar la molestia y preocupación de cada uno de los pilotos.

“El principal problema del coche es el uso de la batería y entenderla. Se pierde en la curva y se pierde también la recta, el coche es doblemente malo, algo anormal”, declaró Norris previo al GP de Australia.