Toto Wolff tras qualy de Australia: "Mercedes ha vuelto a su mejor forma"

Toto Wolff, jefe de Mercedes en la Fórmula 1, ha declarado estar “muy feliz” de ver el fin de los coches con efecto suelo en la Fórmula 1, ya que el equipo finalmente puede “hacer lo que mejor sabe”.

Sus comentarios llegan tras el dominio de Mercedes en la clasificación del GP de Australia, donde George Russell y Kimi Antonelli ocuparon las dos primeras posiciones.

George Russell y Kimi Antonelli tras la clasificación del GP de Australia | AP

Las Flechas Plateadas han tenido serias dificultades con los monoplazas desde 2022, logrando solo siete victorias en las cuatro temporadas posteriores al último cambio de reglamento y sin conseguir la consistencia necesaria en el campeonato de constructores.

Sin embargo, Wolff confía ahora en que Mercedes, y en particular George Russell, han dado “un paso más” en la búsqueda de la gloria del campeonato por primera vez desde 2021.

Ante Sky Sports, tras la clasificación, Wolff comentó: “Estoy tan contento de que esos confusos coches con efecto suelo se hayan ido y de que por fin estemos haciendo lo que mejor sabemos hacer.”

George Russell en el Circuito Albert Park de Melbourne, Australia | AP

“Como persona, George ha dado un paso más en cuanto a madurez y confianza en el manejo del coche. Creo que así es como le gusta. Estos monoplazas perdieron carga aerodinámica, pero si miras el lado aerodinámico y mecánico, el coche parece ir sobre raíles, al menos hoy.”

“Y cuando el piloto tiene confianza en el coche, entonces puede lograr esto. Todo es una combinación de piloto, coche y sistema de propulsión. Hoy todo funcionó en conjunto para conseguir la pole position.”