Revelan causa del accidente de Max Verstappen en la clasificación del GP de Australia

Max Verstappen sufrió un accidente en su primer intento de vuelta rápida durante la clasificación para el Gran Premio de Australia. Sin embargo, la FIA le ha permitido tomar la salida en la carrera de mañana, aunque desde la vigésima posición.

El piloto de Red Bull tuvo un dramático final en su primera sesión de clasificación en la era de las nuevas reglas técnicas de la Fórmula 1. En su primera vuelta rápida en la Q1 en el circuito de Albert Park en Melbourne, Verstappen se estrelló contra el muro de protección en la curva 1, tras un espectacular trompo.

Max Verstappen sufrió duro accidente en GP de Australia | AP

El incidente ocurrió cuando las ruedas traseras de su monoplaza se bloquearon al entrar en la rápida curva a la derecha al final de la recta principal. El jefe del equipo, Laurent Mekies, calificó lo sucedido de "muy brutal" y afirmó que el equipo investigaría lo ocurrido.

Inicialmente, se observó que Verstappen estaba reduciendo marchas cuando el coche giró de forma repentina e incontrolable.

La suposición inicial apuntaría a un problema mecánico, como un fallo en la caja de cambios que hubiera provocado el bloqueo de las ruedas. Sin embargo, en realidad, el problema estuvo relacionado con la recuperación de energía.

Max Verstappen salió por su propio pie tras accidente en Australia | AP

El software comenzó a dar errores al registrar las revoluciones del motor y el movimiento transmitido al eje trasero durante la reducción de marchas.