Thunder Rosa Day: La responsabilidad que existe más allá del ring

Cada vez que subo al ring, sé que la gente espera de mí entrega, pasión y un show de calidad. Y tienen razón. Quien compra un boleto, quien enciende la televisión, quien me sigue en redes o quien se toma un momento para mandarme un mensaje merece respeto. Para mí, ese respeto se traduce en disciplina, preparación y en dar lo mejor de mí en cada lucha. Pero con los años también he descubierto algo más profundo: Mi responsabilidad como figura pública no termina cuando suena la campana.

Ser Thunder Rosa me ha dado una plataforma que va mucho más allá de la promoción tradicional. Me ha permitido conectar con personas que ven en mi historia algo más que una carrera en la lucha libre. Ven esfuerzo, identidad, resistencia y también esperanza. Por eso entendí que no basta con ofrecer un buen espectáculo. También tengo la responsabilidad de usar mi voz y mi trabajo para generar un impacto real en la comunidad.

En el marco del Thunder Rosa Day, este 16 de marzo, pienso mucho en el verdadero sentido de esta fecha. Este día existe porque, en 2022, el condado de Bexar, en Texas, hizo una proclamación oficial en mi nombre después de un momento muy importante en mi carrera y en reconocimiento a mi trabajo dentro y fuera del ring, incluyendo mi papel como promotora del deporte femenil y defensora de las mujeres.

Para mí, eso le da un valor todavía más profundo, porque no lo veo sólo como un reconocimiento a una victoria, sino como un recordatorio de la responsabilidad que conlleva ser visible.

No veo esta fecha sólo como un reconocimiento a mi trayectoria. La veo como una oportunidad para recordar para qué hago todo esto. Claro que amo luchar. Claro que disfruto competir y conectar con mis fans. Pero también me mueve la idea de abrir camino para otras niñas, jóvenes y mujeres que buscan creer en sí mismas y construir su propio futuro.

Una de las causas que más abrazo es el empoderamiento a través de una educación incluyente, especialmente en áreas como Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Durante mucho tiempo, a muchas niñas se les ha dicho, de manera directa o indirecta, que ciertos espacios no son para ellas. Que sueñen más bajito. Que no se salgan de lo esperado. Yo creo exactamente lo contrario. Creo que una niña puede convertirse en científica, ingeniera, deportista, empresaria o en lo que ella quiera ser. Lo importante es que tenga acceso, apoyo y un entorno que no la limite.

También impulso iniciativas para que niñas y jóvenes puedan vivir en ambientes seguros, respetuosos y libres de violencia. No se puede hablar de empoderamiento si seguimos normalizando el miedo, la discriminación o los estereotipos que excluyen. Para mí, empoderar también significa acompañar, visibilizar y repetir cuantas veces sea necesario que ninguna niña debe crecer sintiendo que vale menos o que tiene que pedir permiso para soñar en grande.

Mi identidad transfronteriza también forma parte de esta misión. Melissa y Thunder Rosa comparten esa esencia de frontera, de diálogo y de encuentro entre dos países. Estoy convencida de que la convivencia entre México y Estados Unidos se fortalece cuando promovemos actividades culturales y deportivas que acercan comunidades y crean puentes. Esa visión binacional forma parte de quien soy y de cómo entiendo mi papel público.

Y cada vez que participo en actividades de apoyo para niñas, niños y familias, recuerdo que el verdadero impacto no siempre se mide en reflectores, sino en la posibilidad de acompañar, inspirar y estar presente para quienes más lo necesitan. Ahí es donde todo cobra sentido: En entender que mi voz, mi historia y mi trabajo también pueden servir para llevar esperanza, cercanía y un mensaje de comunidad.