Tashiro Fierro confesó estar en la quiebra: "No tengo nada, me quedé sin un peso"

Ángel ‘Tashiro’ Fierro atraviesa el momento más complejo de su carrera profesional, luego de confesar que se encuentra en una ruina económica tras un 2025 que representó un punto de quiebre en su trayectoria dentro del boxeo. Una serie de episodios extradeportivos y decisiones fuera del ring frenaron de forma abrupta el ascenso que había construido en los últimos años y lo alejaron de la actividad competitiva.

La derrota ante Isaac ‘Pitbull’ Cruz, la cancelación de una revancha clave y la polémica patada ilegal que propinó a Abraham ‘Bombi’ Cordero en octubre pasado, en el Auditorio Municipal de Tijuana, marcaron un antes y un después en su carrera. Estos acontecimientos redujeron drásticamente su presencia en los encordados y provocaron un estancamiento que terminó por impactar también su situación financiera.

Revancha | @ mikaelona

Durante una charla en el canal de YouTube de Luis Parra, el boxeador tijuanense, de 32 años, reveló que no le queda dinero en sus cuentas bancarias, a pesar de que en su mejor momento llegó a percibir ingresos importantes cuando su nombre comenzaba a consolidarse en el panorama del boxeo nacional. Fierro aceptó que gastó su último cheque en cuestión de semanas y que las decisiones personales terminaron por cobrarle factura.

El propio peleador reconoció que las responsabilidades familiares y una mala administración de sus recursos lo llevaron a este escenario límite. En su testimonio, admitió que pasó de disputar combates relevantes y ser considerado una figura emergente, a no contar con solvencia económica para cubrir gastos básicos, situación que lo ha afectado tanto en lo personal como en lo profesional.

Fierro confesó que se acabó el dinero de la pelea contra Pitbull | @NPJBoxeo

Paradójicamente, uno de los momentos más altos de su carrera llegó precisamente en la pelea ante Pitbull Cruz. Aunque cayó por decisión unánime el 1 de febrero del año pasado, Fierro protagonizó una de las contiendas más exigentes que ha enfrentado el ahora campeón interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo, actuación que lo catapultó a la escena internacional.

La revancha quedó pactada para celebrarse meses después, en una cartelera que marcaba el regreso de Manny Pacquiao del retiro. Sin embargo, el segundo enfrentamiento nunca se concretó, luego de que Fierro presuntamente tuviera que ser hospitalizado por complicaciones derivadas del intento por dar el peso requerido en la división, lo que significó otro golpe a su proyección.

Fierro confesó que se acabó el dinero de la pelea contra Pitbull | @tashirofierro

Con la intención de retomar el rumbo, Fierro regresó al cuadrilátero el primer fin de semana de octubre de 2025. No obstante, el combate terminó de manera abrupta en el tercer asalto, cuando perdió el control y lanzó una patada ilegal contra Abraham ‘Bombi’ Cordero, acción que provocó la inmediata intervención del réferi y su descalificación en una de las escenas más controvertidas del boxeo mexicano del año pasado.

Tras el incidente, Carlos Flores, integrante de la Comisión de Box de Tijuana, confirmó que el peleador recibió una suspensión de carácter indefinido, dejando su futuro deportivo en el aire. Mientras espera una resolución que le permita volver a pelear, Ángel ‘Tashiro’ Fierro enfrenta una severa crisis económica y personal, consciente de que el margen de error se ha reducido al mínimo si desea tener una nueva oportunidad sobre el ring.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.