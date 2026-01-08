¡Está de vuelta! Canelo Álvarez reaparece en entrenamiento tras cirugía del codo

Saúl 'Canelo' Álvarez inició formalmente su proceso de entrenamiento ligero tras someterse a una cirugía en el codo izquierdo recientemente. El boxeador tapatío compartió imágenes en redes sociales donde ejecuta combinaciones de golpes al aire para recuperar su forma física. Su objetivo principal consiste en regresar a los cuadriláteros durante el mes de septiembre del presente año.

Canelo Álvarez | AP

¿Cómo fue la reaparición de Canelo Álvarez?

El exmonarca de las 168 libras se encuentra actualmente en la ciudad de Guadalajara para continuar con su rehabilitación médica. Álvarez busca superar la derrota sufrida ante Terence Crawford el pasado 13 de septiembre en la ciudad de Las Vegas. Aquel resultado negativo le costó perder su estatus como campeón indiscutido de la categoría de los supermedios.

Recientemente, el peleador mexicano declinó una propuesta de la Federación Internacional de Boxeo para enfrentar al cubano Osleys Iglesias. Saúl prefiere enfocarse en combates que representen un mayor prestigio deportivo y una bolsa económica mucho más atractiva. La estrategia de su equipo apunta a asegurar retos que mantengan su legado en lo más alto.

Mauricio Sulaimán, quien preside el Consejo Mundial de Boxeo, ratificó que el tapatío mantiene su posición como clasificado número uno del organismo. A pesar del descalabro anterior y la operación, el apoyo hacia el peleador de 35 años permanece intacto. El retiro de Crawford dejó vacante el título mundial y abre nuevas puertas para el mexicano.

En combate | AP

¿Contra quién peleará Canelo Álvarez?

Las especulaciones sobre un posible enfrentamiento contra David Benavidez continúan presentes en el entorno del pugilismo profesional. No obstante, el equipo del 'Canelo' parece mostrar mayor interés en explorar el mercado europeo para su siguiente presentación.

La opción de pelear contra el británico Hamzah Sheeraz cobra fuerza como una alternativa viable para realizarse en el Reino Unido. Este combate marcaría el debut de Álvarez en territorio británico, lo cual generaría ingresos significativos en libras esterlinas. Sería una oportunidad histórica para expandir su marca personal fuera de los escenarios tradicionales estadounidenses.

El Consejo Mundial de Boxeo espera noticias definitivas sobre el futuro inmediato del boxeador jalisciense en las próximas semanas. Todo el plan de trabajo depende estrictamente de la evolución favorable que presente su articulación tras la intervención quirúrgica.

Saúl Álvarez demuestra que su mentalidad sigue enfocada en volver a portar un cinturón de campeón mundial próximamente. La base de fanáticos espera con ansias el anuncio oficial de su rival y la sede para la tradicional fecha patria. El camino hacia la redención deportiva del "Canelo" apenas comienza con estos primeros movimientos en el gimnasio.