Anthony Joshua abandona hospital tras accidente en Nigeria

Anthony Joshua abandonó el hospital en el que se encontraba recuperándose tras el fuerte accidente vivido en Nigeria en donde lamentablemente murieron dos amigos íntimos del boxeador y ahora se encuentra con nostalgia.

Anthony Joshua l AP

A través de la publicación dada por el comisionado de Información del estado de Lagos, Gbenga, Omotosa se confirmó la salida del boxeador, aunque cabe mencionar que el pugilista ya tenía el alta médica con anterioridad.

"Anthony Joshua fue dado de alta a última hora de la tarde (del miércoles). Aunque con el corazón encogido y lleno de emociones por la pérdida de sus dos amigos íntimos, se le consideró clínicamente apto para recuperarse en casa", resaltó.

¿Qué pasó?

El boxeador británico se encontraba en la parte trasera de la Jeep cuando el suceso ocurrió tras impactarse con un camión que se mantenía detenido en una autopista del país africano, el auto quedó encajado sobre los muros del hormigón de la mediana.

En videos difundidos en redes sociales se puede apreciar a Anthony Joshua, con ayuda, bajando del coche con un visible dolor, mientras que un números de personas se encuentran a la expectativa del coche que quedó prácticamente destrozado en la parte delantera.

Nigeria l AP

Dicho accidente dejó como saldo a dos personas fallecidas, personas cercanas al pugilista británico, y con lesiones para Joshua quien fue atendido en un hospital tras el impacto que dejó con dolores al boxeador.

El chofer que permaneció hospitalizado, y dado de alta ayer, debido a las heridas con las que resultó. Tras estar en revisión la persona fue considerada estable para abandonar el lugar y de inmediato proceder con sus declaraciones para deslindarse de cualquier responsabilidad.

Camión que estaba detenido en carretera l AP

¿Cómo van las investigaciones?

De acuerdo con la actualización (información de ayer) en la investigación realizada por las autoridades hasta el momento, el auto circulaba a una velocidad superior a la permitida, situación que habría producido que una llanta, de la parte delantera, reventara para terminar por impactar en el camión.