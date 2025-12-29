Así reaccionó Jake Paul tras el accidente de Anthony Joshua en Nigeria

El británico Anthony Joshua, boxeador y excampeón mundial de peso pesado, fue hospitalizado el lunes con “lesiones menores” tras un accidente automovilístico en el que murieron otros dos pasajeros en Nigeria.

Gbenga Omotoso, el comisionado de información del estado de Lagos, confirmó el accidente en una publicación en X, añadiendo que el gobierno había enviado ambulancias al lugar del choque. Informes de medios locales dicen que el boxeador ha sido trasladado a un hospital. Según un comunicado, las investigaciones preliminares indican que el vehículo "viajaba más allá del límite de velocidad legalmente prescrito, perdió el control durante una maniobra de adelantamiento y chocó contra un camión estacionario aparcado al lado de la carretera".

“El vehículo que transportaba al Sr. Joshua, una camioneta Lexus SUV, se vio involucrado en el accidente bajo circunstancias que están siendo investigadas actualmente. Joshua, sentado en la parte trasera del vehículo, sufrió lesiones menores y está recibiendo atención médica junto con otra persona herida”, señaló la policía del estado de Ogun en un comunicado.

Sufrió un accidente | AP

‘La vida es mucho más importante que el boxeo’

Joshua venció a el estadounidense Jake Paul el 19 de diciembre en un combate en Miami, el cual utilizó para recuperar agilidad en el ring. Perdió el título mundial de peso pesado en 2021 ante el ucraniano Oleksandr Usyk.

“La vida es mucho más importante que el boxeo. Estoy orando por las vidas perdidas, por AJ y por cualquier persona afectada por el desafortunado accidente de hoy”, dijo Paul este lunes a través de sus redes sociales.

Reaccionó al incidente | CAPTURA

El promotor de Joshua, Eddie Hearn, comentó a Daily Mail Sport que está intentando averiguar el alcance de las lesiones de Joshua, diciendo: “Estoy fuera en unas vacaciones familiares y desperté con la noticia de este incidente. Estamos tratando de contactar a Anthony y, mientras tanto, no queremos especular sobre cómo se encuentra, pero afortunadamente parece estar bien por lo que he visto en las imágenes”.

Joshua asistió brevemente a un internado en Nigeria a los 11 años. Regresó allí por primera vez en 17 años en 2019, antes de una pelea contra el estadounidense de origen mexicano Andy Ruiz Jr. Joshua ha estado en conversaciones para pelear contra su compatriota el británico Tyson Fury en 2026.