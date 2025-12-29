Anthony Joshua sufre accidente automovilístico en Nigeria y coche termina destrozado

Lamentable suceso se registró en Nigeria. Anthony Joshua sufrió un accidente automovilístico, resultando herido y salvándose de milagro; sin embargo, reportes informan que dos personas que viajaban en el coche fallecieron.

El boxeador británico se encontraba en la parte trasera de la Jeep cuando el suceso ocurrió tras impactarse con un camión que se matenía detenido en una autopista del país africano, el auto quedó encajado sobre los muros del hormigón de la mediana.

Carro en el que viajaba Joshua l Not_hereforplay

En videos difundidos en redes sociales se puede apreciar a Anthony Joshua, con ayuda, bajando del coche con un visible dolor, mientras que un números de personas se encuentran a la expectativa del coche que quedó prácticamente destrozado en la parte delantera.

Joshua fue trasladado a un hospital para descartar cualquier complicación, todo esto mientras el pugilista se disponía a visitar a familiares en la localidad de Sagamu, al suroeste del país, fuentes aseguran que el atleta se encuentra bien.

Anthony Joshua l Not_hereforplay

¿Cuál fue su más reciente combate?

Anthony Joshua había realizado su más reciente previo a Navidad ante Jake Paul en donde refrendó su etiqueta de favorito y obtuvo un contundente triunfo sobre el nortemaericano en el minuto con 31 segundos del sexto asalto, el británico acechó el momento para sacar una combinación de puños y terminar con la cereza del pastel.

El referee dictaría la victoria para el británico ante una respuesta descompuesta por parte del youtuber en su afán de volver al combate; sin embargo, esa combinación letal, incluso afectando la mandíbula debido al poder las onzas de la mano derecha del victorioso Joshua.

Box l AP

Anthony Joshua se encuentra suspendido por protocolo tras pelea con Paul

Luego del enfrentamiento, Jake Paul y Anthony Joshua fueron suspendidos de manera preventiva, tal como lo establecen los protocolos médicos del boxeo profesional, independientemente del resultado del combate.

Esta suspensión médica es automática y obligatoria para ambos peleadores, ya que busca proteger la salud de los boxeadores tras un combate de alta exigencia física y posibles lesiones ocultas que puedan agravarse.