Anthony Joshua apunta a retirarse del boxeo tras fatal accidente

Anthony Joshua atraviesa una etapa personal que ha interrumpido la planificación de su carrera deportiva. El exmonarca de los pesos completos analiza su continuidad luego de un siniestro vial ocurrido en Nigeria, en el que murieron dos personas vinculadas a su círculo cercano.

Fuentes familiares indican que no existe una determinación formal, aunque la opción de poner fin a su trayectoria ha sido planteada en privado. El impacto emocional del hecho es señalado como un factor central en el análisis que hoy rodea su futuro inmediato.

Hechos y contexto del suceso

El percance se registró en una vía rápida cercana a Lagos, cuando el automóvil en el que viajaba Joshua como acompañante colisionó con un tráiler detenido. En el lugar fallecieron Sina Ghami y Latif “Latz” Ayodele, colaboradores y personas de confianza del pugilista.

Joshua presentó lesiones que no comprometieron su integridad y permaneció bajo observación médica durante varios días antes de recibir el alta. Posteriormente regresó al Reino Unido, mientras avanzaban las diligencias legales relacionadas con quien conducía el vehículo.

¿Qué implicaciones tiene para su carrera?

En los días siguientes, el deportista asistió a los actos funerarios realizados en Londres y difundió una publicación en redes sociales junto a familiares, en la que se evidenció el momento personal que enfrenta. El mensaje no incluyó referencias deportivas ni anuncios sobre su porvenir.

Adedamola Joshua, tío del boxeador, declaró a medios nigerianos que Anthony manifestó a su familia la intención de no volver a competir. Según el familiar, la posibilidad fue recibida con calma por el núcleo cercano, considerando la exigencia emocional que implicaba cada presentación.

En el ámbito competitivo, Joshua venía de un triunfo reciente y contemplaba regresar a la actividad en los próximos meses, con proyección a compromisos de alto perfil en 2026. Dichos planes quedaron en pausa tras la tragedia, a la espera de una definición personal.

Hasta el momento, ni el atleta ni su representación han emitido un pronunciamiento oficial. La opción permanece abierta y el proceso de evaluación continúa, condicionado por un acontecimiento que modificó el curso de su carrera y su vida fuera del cuadrilátero.

