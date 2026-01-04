Tyson Fury confirma su regreso al ring en el 2026

Tyson Fury confirmó que volverá a la actividad profesional en 2026, luego de haber comunicado su retiro del boxeo el año pasado. El británico, exmonarca de los pesos completos, utilizó sus plataformas digitales para dar a conocer la noticia de su retorno a los encordados, reactivando el interés en torno a su futuro deportivo.

Con un récord profesional de 34 victorias, dos derrotas y un empate, con 27 triunfos por la vía del nocaut, Fury difundió un mensaje en el que adelantó que el próximo año marcará su regreso oficial. El peleador, de 37 años, señaló que tras un periodo alejado de la competencia está listo para volver a subir al ring.

Fury en combate I AP

Un anuncio que reabre el panorama en los pesos pesados

El mensaje publicado por el conocido como “Gypsy King” se suma a una trayectoria marcada por varios anuncios de despedida. A lo largo de su carrera, Fury ha comunicado en distintas ocasiones su salida del boxeo, aunque posteriormente retomó la actividad competitiva.

Las más recientes decisiones estuvieron ligadas a sus dos derrotas consecutivas ante Oleksandr Usyk, ambas dentro del proceso de unificación de la división de los pesos pesados en la era de los cuatro cinturones. Dichos combates representaron las únicas derrotas del británico en su historial profesional.

¿Qué pelea podría marcar su retorno?

Tras aquellas caídas, Fury anunció en enero su retiro definitivo, replicando decisiones similares tomadas en años anteriores como 2013, 2016, 2017 y 2022. Sin embargo, con el paso de los meses, el escenario comenzó a mostrar señales de un posible cambio de rumbo.

Fury tras combate I AP

Su promotor, Frank Warren, declaró posteriormente que el boxeador contemplaba seriamente la posibilidad de regresar, una vez superado el impacto emocional de sus últimos resultados. De acuerdo con ese entorno, el interés por volver a competir se mantuvo latente.

Entre los posibles escenarios para su regreso, el enfrentamiento ante Anthony Joshua aparece como la opción más mencionada. Se trata de un combate que ha sido planteado durante años dentro del boxeo británico y que podría concretarse como parte del regreso de Fury a la escena internacional en 2026.

Fury en su última pelea I AP

El contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.