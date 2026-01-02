Conductor de Anthony Joshua es acusado por la policía tras accidente en Nigeria

Luego de que se tomara las primeras declaraciones del conductor del automóvil en que viajaba Anthony Joshua, tras ser dado de alta del hospital, la policía nigeriana lo ha señalado como el responsable del accidente debido a conducción temeraria y peligrosa.

Choque l AP

El hombre de 46 años llamado Adenyi Mobalaji Kayode era quien conducía el SUV Lexus por la autopista Lagos-Ibadan cuando se impactó con un camión detenido sobre la carretera dejando a dos personas fallecidas y al boxeador con dolor en el cuerpo.

“Conducción temeraria y peligrosa con resultado de muerte", conducir sin licencia de conducir válida y conducir "sin la debida precaución ni atención, causando lesiones corporales y daños a la propiedad”, reveló un portavoz a la AFP de Kayode.

La situación actual del conductor, según indicaron, está en libertad bajo fianza de cinco millones de nairas (3 mil 500 dólares); sin embargo, estará bajo arresto hasta que se cumpla lo estipulado con las condiciones de la fianza.

Anthony Joshua l AP

¿Cómo se encuentra Anthony Joshua?

Anthony Joshua abandonó recientemente el hospital en el que se encontraba recuperándose tras el fuerte accidente vivido en Nigeria en donde lamentablemente murieron dos amigos íntimos del boxeador y ahora se encuentra con nostalgia.

A través de la publicación dada por el comisionado de Información del estado de Lagos, Gbenga, Omotosa se confirmó la salida del boxeador, aunque cabe mencionar que el pugilista ya tenía el alta médica con anterioridad.

"Anthony Joshua fue dado de alta a última hora de la tarde (del miércoles). Aunque con el corazón encogido y lleno de emociones por la pérdida de sus dos amigos íntimos, se le consideró clínicamente apto para recuperarse en casa", resaltó.

Box l AP

¿Cómo fue el accidente?

El boxeador británico se encontraba en la parte trasera de la Jeep cuando el suceso ocurrió tras impactarse con un camión que se mantenía detenido en una autopista del país africano, el auto quedó encajado sobre los muros del hormigón de la mediana. Dicho accidente dejó como saldo a dos personas fallecidas, personas cercanas al pugilista británico, y con lesiones para Joshua quien fue atendido en un hospital tras el impacto que dejó con dolores al boxeador.

