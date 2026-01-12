Trump se proclama “presidente en funciones de Venezuela”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, provocó una nueva controversia internacional tras difundir en su red social Truth Social una imagen manipulada en la que aparece identificado como “presidente en funciones de Venezuela”. La imagen simula el formato de un perfil de Wikipedia, pero no corresponde a ningún registro real ni tiene respaldo oficial de institución alguna.

Donald Trump difundió en Truth Social una imagen manipulada en la que se presenta como “presidente en funciones de Venezuela”./ Donald Trump

La publicación se dio en un contexto altamente sensible, apenas días después del bombardeo sobre Caracas y la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue detenido durante una operación militar y trasladado a Estados Unidos, donde permanece bajo custodia mientras enfrenta cargos federales.

En la imagen compartida por Trump se le atribuye un cargo inexistente dentro del marco institucional venezolano. El contenido fue rápidamente señalado como falso, ya que no existe reconocimiento legal, constitucional ni internacional que sustente la afirmación de que el mandatario estadounidense ejerza algún tipo de presidencia sobre Venezuela.

La publicación se dio días después de la captura de Nicolás Maduro tras una operación militar en Caracas./ Donald Trump

¿Qué impacto tiene esta publicación en el escenario internacional?

La acción de Trump se suma a una escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela, marcada por operaciones militares, detenciones de alto perfil y mensajes confrontativos. Aunque la publicación no tiene validez legal, sí ha generado reacciones políticas y mediáticas por el uso de desinformación visual en un momento de alta sensibilidad regional.

Mientras Nicolás Maduro permanece detenido en Estados Unidos, la imagen difundida por Trump continúa circulando en redes sociales, alimentando el debate sobre los límites del discurso político digital y el papel de las plataformas en la propagación de contenidos manipulados durante conflictos internacionales.