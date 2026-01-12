Liverpool goleó al Barnsley en la FA Cup y se enfrentará al Brighton

Dominik Szoboszlai fue héroe y villano para el Liverpool, ya que el equipo local derrotó el lunes por 4-1 a un animado Barnsley para asegurar un enfrentamiento en la cuarta ronda de la Copa FA contra el rival de la Liga Premier, Brighton.

El centrocampista húngaro le dio la ventaja al Liverpool después de ocho minutos cuando silenció a los aficionados visitantes con un impresionante disparo de 30 metros.

Jeremie Frimpong hizo el 2-0 cuando se internó desde la derecha y disparó con fuerza con el pie izquierdo.

Pero Szoboszlai ofreció a Barnsley una forma de volver al juego cinco minutos antes del descanso con un error calamitoso que aparecerá en los videos de bloopers durante años.

Su intento de taconazo a seis metros de su propia portería fue mal planificado y ejecutado de manera impactante, por lo que Adam Phillips solo tuvo que empujar el balón a la red vacía para hacer el 2-1.

El centrocampista también tuvo suerte de no conceder un penalti al inicio de la segunda mitad, ya que Barnsley se burló de su estatus de Liga 1.

El club de Yorkshire llevó el juego a su rival más histórico y, con el partido aún en equilibrio, el entrenador del Liverpool, Arne Slot, se vio obligado a llamar a sus grandes armas, introduciendo a Florian Wirtz, Hugo Ekitiké e Ibrahima Konate después de una hora.

Sin embargo, gran parte de la acción continuó girando en torno a Szoboszlai.

Despejó un disparo de Phillips en la línea en un extremo y luego asistió a Wirtz momentos después, solo para ver cómo este último enviaba el balón por encima del travesaño.

Ekitiké hizo el 4-1 en el tiempo de descuento cuando empujó a casa un centro de Wirtz.