TUDN recibe críticas por usar IA en videos de resúmenes de partidos

La inteligencia artificial ha llegado rápidamente a muchos lugares; sin embargo, con su llegada a los temas relacionados al futbol, las críticas han comenzado a acumularse por parte de los aficionados.

Tal es el caso de TUDN, quienes durante la edición más reciente del programa La Jugada han mostrado resúmenes de los partidos de la Jornada 1 del Clausura 2026 que realmente 'no existen', pues han sido generados por inteligencia artificial, evitando así que haya problemas referentes al copyright.

Gibrán Araige, reportero de TUDN | MexSport

¿El fin de los resúmenes convencionales?

El programa La Jugada se ha caracterizado a lo largo de su historia por tener los resúmenes de los partidos de la jornada los domingos por la noche, haciendo un repaso general de la actividad que hubo a lo largo del fin de semana; la diferencia llegó recientemente, pues TUDN ha optado por utilizar fotografías del partido, mismas que gracias a la inteligencia artificial adquieren movimiento, por lo que realmente no infringen temas de derechos de transmisión.

Los partidos de los cuales han realizado resúmenes son: Xolos vs América y León vs Cruz Azul; sin embargo, algunos usuarios en redes sociales han comenzado a cuestionar este tema, ya que mencionan que TUDN sí cuenta con los derechos de la mayoría de los partidos en su señal para Estados Unidos, pero no optaron por utilizarlas.

Hablando de usuarios, ya son varios los que han respondido 'atacando' a la televisora, pues hay quienes incluso han escrito comentarios como "cualquier cosa que sea en contra de esta televisora o del América, la celebro".

TUDN ahora hace resúmenes con IA de los partidos que no tiene derechos de transmisión.



pic.twitter.com/RNApEz2ex8 — History Liga MX (@History_LigaMX) January 12, 2026

No hay prácticamente nadie que haya recibido esta noticia de buena manera, pues también hay una respuesta de un usuario que ha mencionado que sí le gusta como se ve, desatando que los demás respondan de manera por completo negativa, manteniéndose en respuestas como que "la decadencia es total".

¿TUDN tiene los derechos de todos los partidos?

Uno de los comentarios que más ha resaltado en redes con respecto a la nueva manera de resumir los partidos por parte de la televisora, es que los usuarios creen que TUDN cuenta con las transmisiones de todos los equipos de la Liga MX, algo que no ha dejado claro en realidad como es la situación para México.

Raúl Pérez en una entrega de Balón de Oro | MexSport

En cuanto a la República Mexicana, la empresa cuenta con derechos de equipos para sus partidos como local de América, Cruz Azul, Pumas, Rayados, y algunos más, siendo decisión suya quiénes irán por televisión abierta, otros por canal de paga o bien, por ViX, la plataforma de streaming; sin embargo, es solo para Estados Unidos donde sí cuentan con los derechos de la gran mayoría de los clubes.