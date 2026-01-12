Beatriz Haddad ha confirmado su participación en el Mérida WTA 500

Cada nueva edición de un certamen renueva ilusiones y expectativas, tanto para los organizadores como para las protagonistas en la cancha. En ese contexto, la brasileña Beatriz Haddad Maia confirmó su presencia en el MÉRIDA WTA 500, torneo que se celebrará del 23 de febrero al 1 de marzo en el Yucatán Country Club, con la intención de ser una de las figuras centrales del evento.

La tenista sudamericana llega con antecedentes recientes de peso. En la temporada pasada alcanzó las semifinales en Estrasburgo, sobre arcilla, y los cuartos de final en Bad Homburg, en césped, y en São Paulo, sobre cancha dura, torneo en el que fue eliminada por la mexicana Renata Zarazúa. Además, cerró el año con un logro relevante en dobles, al conquistar su octavo título junto a Laura Siegemund en Nottingham.

Beatriz Haddad ha confirmado su participación en el Merida WTA500 | CORTESÍA

Tras su participación en São Paulo, Haddad Maia compitió en el WTA 500 de Seúl en septiembre, antes de hacer una breve pausa en su calendario competitivo. Ese receso le permitió reorganizar su preparación con miras a una nueva temporada, en la que busca volver a ser protagonista en los torneos de mayor jerarquía del circuito.

La zurda brasileña afronta este 2026 con el objetivo claro de regresar a los primeros planos del ranking mundial. En junio de 2023 ingresó por primera vez al top ten, mientras que en 2024 cerró la temporada dentro del top 20, ubicada en el puesto 17. Aunque el año pasado se alejó momentáneamente de las primeras 30, confía en que su nivel le permitirá recuperar ese terreno.

Beatriz Haddad ha confirmado su participación en el Merida WTA500 | CORTESÍA

Si bien Haddad Maia ha manifestado en diversas ocasiones su preferencia por la arcilla, sus resultados positivos en césped y cancha dura la confirman como una jugadora versátil y completa. Esa capacidad de adaptación a distintas superficies la convierte en una rival peligrosa en cualquier escenario del WTA Tour.

En su trayectoria como singlista suma cuatro títulos, el más reciente conseguido en 2024 en Seúl. Destacan también sus coronas en Nottingham y Birmingham en 2022, así como el WTA Elite Trophy que conquistó en 2023, certamen reservado para las jugadoras que terminan la temporada entre los lugares 8 y 20 del ranking. En dobles acumula ocho trofeos, incluido otro Elite Trophy en 2023, una de sus mejores campañas.

Beatriz Haddad ha confirmado su participación en el Merida WTA500 | CORTESÍA

El MÉRIDA WTA 500 marcará la segunda participación de la nacida en São Paulo en este torneo, luego de su debut previo en tierras yucatecas. Además, cuenta con experiencia en México tras haber competido en el Guadalajara Open de 2022, cuando el certamen formaba parte de la categoría WTA 1000.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.