Pro Padel League estará de vuelta en Guadalajara este 2026

La Pro Padel League (PPL) confirmó su calendario para la temporada 2026 y Guadalajara volverá a ser una de las sedes clave del circuito profesional, consolidándose como una de las plazas más importantes del pádel en Norteamérica. La capital de Jalisco albergará nuevamente una parada oficial de la liga, tras el éxito de asistencia registrado en la edición anterior.

El evento de la PPL en Guadalajara se llevará a cabo del 19 al 22 de noviembre, fechas en las que la ciudad recibirá a los mejores jugadores y jugadoras del mundo. En la temporada pasada, más de 12 mil aficionados abarrotaron el recinto, imponiendo un récord de asistencia que posicionó a la sede tapatía como una de las más sólidas del calendario.

Regresa a Guadalajara | @propadelleague

Guadalajara, una sede consolidada para la Pro Padel League

Durante la parada de 2025, Guadalajara fue escenario de partidos de alto nivel con la participación de figuras internacionales como Federico Chingotto, Juan Tello, Lucas Bergamini, Eduardo Alonso y Tolito Aguirre, además de jugadoras destacadas como Claudia Jensen, Lucía Sainz, Aranzazú Osoro, Patricia Llaguno y Beatriz Caldera, confirmando el atractivo deportivo del evento.

En lo deportivo, el equipo de Las Vegas Smash, integrado por Gonzalo Alfonso y Francisco “Xisco” Gil, se quedó con el título varonil, mientras que en la rama femenil el campeonato fue para San Diego Stingrays, con Lucía Sainz y Claudia Jensen, durante la tercera parada de la temporada celebrada en el Domo de CODE Alcalde.

Regresa a Guadalajara | @propadelleague

¿Qué papel jugará Guadalajara en la temporada 2026 de la PPL?

La parada en Guadalajara será fundamental dentro de la temporada regular 2026, ya que todos los equipos de la PPL competirán en fase de grupos en ambas ramas. Los mejores resultados otorgarán puntos decisivos para la clasificación general, que define a los ocho equipos que avanzarán a las Finals de la PPL City’s Cup en Miami.

La temporada 2026 de la Pro Padel League incluirá cinco eventos en Norteamérica, con sedes en Nueva York, Los Ángeles, Cancún, Guadalajara y Miami. Cuatro de estos torneos se celebrarán en ciudades que cuentan con equipos de la liga, reforzando el crecimiento del pádel profesional en la región.

Regresa a Guadalajara | @propadelleague

"Guadalajara se ha convertido en una sede estratégica para la Pro Padel League", señaló Mike Dorfman, director ejecutivo de la PPL, al destacar que el calendario 2026 refleja una nueva etapa de consolidación de la liga en mercados clave y con fuerte respuesta del público.

Además de su impacto deportivo, el evento en Guadalajara reafirma a Jalisco como un epicentro del pádel internacional, impulsando el turismo deportivo y la proyección global del evento. En las próximas semanas se darán a conocer detalles sobre sedes específicas, venta de boletos, enfrentamientos y transmisiones para la edición 2026.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.