¿Cuáles son los síntomas? Influenza deja 7 muertes y más de 2 mil casos en México

México registra siete muertes y más de 2 mil casos confirmados de influenza estacional durante la actual temporada invernal, de acuerdo con el más reciente informe epidemiológico de la Secretaría de Salud. El subtipo influenza A H1N1 continúa siendo el de mayor presencia en el país, concentrando la mayoría de los contagios reportados.

La influenza A H1N1 es el virus con mayor circulación en México durante la actual temporada invernal./ Pixabay

Según el reporte oficial, hasta el último corte se han confirmado 2 mil 313 casos de influenza, de los cuales el 52.9% corresponde al virus A H1N1, seguido de la influenza A H3N2 con 33.6%, influenza A no subtipificada con 10.2% y la influenza B con 3.3%.

Las autoridades sanitarias detallaron que la circulación del virus presenta variaciones regionales. En el centro y sur del país predomina el subtipo A H1N1, mientras que en algunas zonas del norte se mantiene una mayor presencia del virus A H3N2, aunque en menor proporción respecto al H1N1.

Además de la influenza, el sistema de vigilancia epidemiológica ha identificado la circulación simultánea de otros virus respiratorios, como enterovirus/rhinovirus y Virus Sincitial Respiratorio, lo que ha incrementado la atención médica por enfermedades respiratorias agudas durante el invierno.

Autoridades de Salud confirmaron siete muertes y más de dos mil casos de influenza en el país./ Pixabay

¿A qué grupos afecta más la influenza en México?

Los datos oficiales indican que niños, adolescentes y adultos jóvenes concentran una parte importante de los contagios. En particular, los grupos de edad con mayor número de casos confirmados son los de 1 a 14 años, seguidos por personas de 25 a 34 años, lo que refuerza la importancia de la prevención en estos sectores.

Las siete defunciones registradas hasta ahora están asociadas a complicaciones derivadas de la influenza, principalmente en personas con factores de riesgo o enfermedades preexistentes, aunque las autoridades no han detallado cada caso de manera individual.

La Secretaría de Salud subrayó que, aunque el número de casos se mantiene dentro de los rangos esperados para la temporada, el seguimiento continúa de manera permanente para detectar cualquier aumento atípico que pudiera generar presión sobre los servicios hospitalarios.

Niños y adultos jóvenes concentran una parte importante de los contagios registrados./ Pixabay

¿Qué recomiendan las autoridades sanitarias?

Ante el avance de la temporada invernal, las autoridades reiteraron el llamado a vacunarse contra la influenza, acudir a valoración médica ante síntomas como fiebre alta, dolor corporal, tos persistente o dificultad para respirar, y evitar la automedicación. También insistieron en mantener medidas preventivas básicas, especialmente en grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.