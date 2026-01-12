LEGO lanza figuras de Pokémon por su 30 aniversario: precios y dónde comprarlas

Son tres sets coleccionables inspirados en personajes como Pikachu, la Pokebola y Charizard

LEGO y Pokemón anunciaron una colaboración con motivo de los 30 años del anime. | LEGO
Geovanni Rodríguez Catarino
12 de Enero de 2026

Si eres fan de Pokémon, presta mucha atención, porque con motivo de los 30 años de su creación, que se celebran en 2026, se han lanzado imágenes de colección hechas con LEGO. Aquí te contamos cuánto cuestan, cuáles son y dónde puedes adquirirlas.

El mundo de Pokemón llega al universo de las piezas ensamblables/LEGO
Pokémon cumple 30 años en 2026

Pokémon se creó en 1996, con el lanzamiento de los videojuegos Rojo y Verde en Japón, el 27 de febrero, marcando el inicio de la franquicia de juegos de rol para Game Boy, concebida por Satoshi Tajiri.

Debido a su éxito, la franquicia se expandió al anime, las cartas coleccionables y una gran variedad de productos, volviendo populares a sus personajes en todo el mundo, incluido México, donde la caricatura comenzó a transmitirse por televisión en el año 2000.

Se cumplen 30 años de la creación de la franquicia japonesa/LEGO
LEGO y Pokémon se unen por el aniversario

Para celebrar estos 30 años, y como parte de los festejos planeados, Pokémon y LEGO se unieron para lanzar figuras de colección conformadas por miles de piezas ensamblables, pensadas especialmente para coleccionistas y fans.

¿Cuáles son los sets de LEGO Pokémon?

De acuerdo con información oficial disponible en el sitio de LEGO, serán tres sets los que se pondrán a la venta, inspirados en algunos de los Pokémon más populares:

  • Pikachu y Pokébola (2,050 piezas)
  • Eevee (587 piezas)
  • Venusaur, Charizard y Blastoise (6,838 piezas)
Son tres piezas y cada una está conformada por cientos de piezas/LEGO
Fecha de venta y preventa

La venta oficial de estas piezas de colección está programada para el 27 de febrero de 2026. Sin embargo, la preventa ya comenzó, por lo que desde ahora puedes apartar tu figura ingresando a la página oficial de LEGO y creando una cuenta.

Producción limitada

Toma en cuenta que la producción es limitada y estará disponible hasta agotar existencias, por lo que, si quieres asegurar tu set, lo recomendable es hacerlo lo antes posible.

El lanzamiento oficial es a finales de febrero pero desde ya puedes pedir tu figura/LEGO
¿Cuánto cuestan los LEGO Pokémon?

Ahora sí, prepárate, porque los precios no son nada bajos. De acuerdo con información oficial, las figuras de Pokémon hechas con LEGO pueden alcanzar hasta casi 15 mil pesos:

  • Pikachu y Pokébola$4,799 pesos mexicanos
  • Eevee$1,399 pesos mexicanos
  • Venusaur, Charizard y Blastoise$14,999 pesos mexicanos.

