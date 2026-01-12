Paramount demanda a Warner Bros y planea frenar acuerdo con Netflix

La disputa entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery (WBD) escaló a un nuevo nivel. La compañía encabezada por David Ellison presentó una demanda en Estados Unidos y activó una estrategia corporativa para frenar el acuerdo de Warner Bros. con Netflix, el cual contempla la venta de activos clave del grupo.

El conflicto surge en un momento decisivo para la industria del entretenimiento, marcado por fusiones, escisiones y reconfiguración de activos. En este contexto, Paramount busca posicionarse como una alternativa directa frente a la operación pactada entre Warner Bros. Discovery y Netflix.

Paramount busca más información financiera del acuerdo entre Warner y Netflix/Pixabay

La demanda y el objetivo central

Paramount acudió a la Corte de Cancillería de Delaware para exigir que Warner Bros. Discovery releve información detallada sobre la valoración de sus activos, en especial los relacionados con televisión por cable y redes globales. La compañía sostiene que los accionistas no cuentan con los datos suficientes para tomar una decisión informada sobre el acuerdo con Netflix.

La demanda forma parte de una ofensiva más amplia para impugnar formalmente la operación y retrasar su aprobación.

Paramount demandó a Warner para impedir su venta a Netflix/Pixabay

Una oferta rival sobre la mesa

Paralelamente al proceso legal, Paramount mantiene una oferta hostil para adquirir Warner Bros. Discovery. La propuesta asciende a 30 dólares por acción, cifra que, según la empresa, supera el valor implícito del acuerdo con Netflix.

La operación de Netflix contempla la compra del negocio de estudios y streaming de WBD, además de una reestructuración que dejaría fuera activos tradicionales como los canales de cable, una estrategia que Paramount cuestiona abiertamente.

Netflix pretende quedarse con todas las propiedades de Warner Bros/Pixabay

Presión sobre el consejo directivo

Además de la vía judicial, Paramount anunció que buscará influir directamente en el gobierno corporativo de Warner Bros. Discovery. Entre sus planes se encuentra postular una nueva lista de consejeros en la próxima asamblea anual y promover cambios en los estatutos de la empresa.

El objetivo es que cualquier escisión o venta relevante de activos requiera la aprobación explícita de los accionistas, limitando el margen de maniobra del actual consejo de administración.

El papel de los accionistas

Con el consejo de WBD recomendando rechazar la oferta de Paramount, la decisión final podría recaer en los accionistas, quienes deberán elegir entre la propuesta en efectivo de Paramount o el acuerdo estratégico con Netflix.

La empresa de Ellison sostiene que su oferta ofrece mayor claridad financiera, frente a una operación que combina activos, reestructuración y participación accionaria en Netflix.

Paramount está dispuesta a pagar 30 dólares por acción de Warner/Pixabay

Un conflicto con impacto en la industria

El enfrentamiento entre Paramount, Warner Bros. Discovery y Netflix refleja la intensificación de la competencia entre los grandes conglomerados mediáticos. Más allá del resultado legal, el caso podría sentar precedentes sobre transparencia, derechos de los accionistas y control corporativo en el sector del entretenimiento.

Por ahora, la demanda y las maniobras corporativas mantienen en pausa el futuro de uno de los acuerdos más relevantes del año, mientras el mercado observa de cerca el desenlace de esta batalla empresarial.