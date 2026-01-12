Selección de Uruguay elige México como sede para la Fase de Grupos del Mundial 2026

Los charrúas están listos para el arranque de la justa de la FIFA y eligieron donde será su punto de concentración en el torneo

Ana Patricia Spíndola Andrade
12 de Enero de 2026

Faltan 150 días para que inicie la Copa Mundial Norteamérica 2026 y todos los participantes van afinando detalles para su participación. México será una de las sedes del torneo, por lo que recibirá a grandes equipos que disputarán sus partidos en el Estadio Azteca, el Estadio Akron o el Estadio BBVA. 

Además, varias selecciones han elegido nuestro país como sede de concentración. Tal es el caso de la Selección de Uruguay, que esta semana confirmó que eligió a Playa del Carmen como punto de reunión durante el torneo y que ya solo espera la aprobación de la FIFA

La Selección Uruguaya eligió México como sede de concentración
La Selección Uruguaya eligió México como sede de concentración | MEXSPORT

¿Cómo eligió Uruguay a Playa del Carmen como sede del Mundial 2026? 

Por medio de un comunicado de prensa, la Asociación Uruguaya de Futbol confirmó que la ciudad en Quintana Roo, luego del análisis realizado por el cuerpo técnico y el director de selecciones nacionales. Detalló que, por protocolo, debían presentar cinco alternativas, de las cuales la preferida es Playa del Carmen. 

Tampa, Atlanta, Boca Ratón y Austin fueron las otras cuatro opciones que el combinado charrúa presentó. "Tras el análisis integral, Playa del Carmen (México) es la única que cumplió con la totalidad de los criterios establecidos previamente para la concentración celeste", se lee en su comunicado.

“El proceso incluyó visitas técnicas presenciales realizadas por el director técnico, Marcelo Bielsa; el preparador físico, Diego Estavillo, y el director de Selecciones Nacionales, Jorge Giordano, quienes evaluaron aspectos vinculados a infraestructura, alojamiento, logística, recuperación física y entorno general de trabajo”, añadió el texto.

Uruguay eligió México como su sede de concentración en el Mundial 2026
Uruguay eligió México como su sede de concentración en el Mundial 2026 | MEXSPORT 

De igual forma, el comunicado comparte que la elección "responde a una visión integral que combina rendimiento deportivo, recuperación física, planificación logística y bienestar humano, aspectos considerados clave para afrontar un torneo de máxima exigencia como la Copa del Mundo". 

Será esta misma semana, a más tardar el próximo viernes 16 de enero, que la FIFA dé una respuesta a la Selección de Uruguay sobre la elección de su sede. En caso de que el organismo responda de forma negativa, los charrúas deberán elegir una de las otras cuatro opciones. 

Calendario de Uruguay en el Mundial 2026

  • Uruguay vs Arabia Saudita | Lunes, 15 de junio 2026 a las 16:00 horas (CDMX) | Grupo H- Estadio Miami
  • Uruguay vs Cabo Verde | Domingo, 21 de junio 2026 a las 16:00 horas (CDMX) | Grupo H- Estadio Miami
  • Uruguay vs España | Viernes, 26 de junio 2026 a las 18:00 horas (CDMX) | Grupo H - Estadio Guadalajara
Aficionado de Uruguay previo a un partido de los charrúas
Aficionado de Uruguay previo a un partido de los charrúas | MEXSPORT 

