César Ramos viaja a Brasil y da un paso importante para ir al Mundial 2026

A un paso de la Copa del Mundo. César Arturo Ramos dio un paso importante para ser parte de las designaciones arbitrales del Mundial de este verano, sin embargo, esto también significará que, quedará fuera de la Jornada 2 del Clausura 2026.

El veterano árbitro tuvo su primera actividad del año este fin de semana al ser el árbitro central del partido entre Atlas y Puebla de la Jornada 1. En dicho encuentro mostró cinco amarillas y sancionó un penal que, terminó definiendo el encuentro en el Estadio Jalisco. Ahora, se perderá las Jornadas 2 y 3 y deberá esperar al menos 15 días para volver a ver actividad en el futbol mexicano.

Dirigió en el Clausura 2026 | MEXSPORT

Da un paso importante rumbo al Mundial

De acuerdo a reportes, su ausencia en las designaciones arbitrales de esta Jornada Doble no se debe a un castigo, sino que el silbante viajó a Brasil para ser parte de un seminario de árbitros de FIFA que se llevará a cabo entre este lunes 12 hasta el domingo 18.

Este seminario parece ser punto clave para los árbitros del mundo que apuntan a participar en la Copa del Mundo del próximo junio. Ante esto, el silbante de 42 parece ser el principal candidato mexicano para participar en la justa mundialista.

Viajó a Brasil | MEXSPORT

¿Un nuevo Mundial?

César Ramos ha sido uno de los silbantes mexicanos con más participación en eventos internacionales desde que recibió su Gafete FIFA en el 2014. En los últimos 12 años, el árbitro ha participado en las dos últimas Copas del Mundo dirigiendo siete partidos, incluyendo la Semifinal entre Francia y Marruecos del 2022.

A su currículum se le puede agregar las Copas Mundiales Sub-20 del 2015 y 2017, los Juegos Olímpicos Río 2016;, el Mundial de Clubes 2017 la Copa Asiática de Naciones 2019, dos Copas Oro y múltiples finales en el futbol mexicano.

Ahora el silbante parece dar un punto al frente para estar en un nuevo Mundial. Por su parte, el la liga mexicana no verá actividad sino hasta la Jornada 4 del campeonato.