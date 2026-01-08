Mundial 2026: Izzi cobrará cargo adicional para ver todos los partidos

Faltan 154 días para el inicio de la Copa Mundial 2026 y las preparaciones para esta fiesta deportiva siguen su marcha. Será un evento histórico, por ser el tercero en celebrarse en México, así como porque será la primera vez que se juegue con 48 selecciones participantes.

En este contexto, la solicitud de boletos para los partidos ha registrado números históricos y se espera que, en lo que respecta a las transmisiones televisivas, los índices de audiencia también tengan cifras nunca antes vistas. En México, por ahora la opción para ver todo el torneo es la plataforma de streaming Vix Premium, con costo adicional.

Cinco meses faltan para el inicio de la Copa Mundial 2026 | MEXSPORT

Izzi confirma costo para transmisiones del Mundial 2026

Por medio de un comunicado de prensa, Izzi avisó que tendrá todos los 104 partidos del torneo de la FIFA, pero solo mediante la plataforma de Vix Premium Mundial, mismo que tendrá un costo adicional. En caso de contratarlo entre enero y febrero, el precio será menor al que tendrá a partir de abril; aunque no se aclaró cuánto incrementará.

"Con este paquete, el mejor que se tendrá en el mercado mexicano, habrá acceso inmediato a todos los encuentros de la justa mundialista, contenido exclusivo, repeticiones, análisis y programas especiales", se lee en el comunicado compartido por Izzi, que prometió ofrecer una experiencia única.

Trofeo de la Copa Mundial 2026 durante el sorteo | MEXSPORT

"Izzi transmitirá una cobertura integral, con acceso desde cualquier dispositivo (...). Izzi reafirma su compromiso de acercar a sus usuarios las mejores experiencias de entretenimiento y los eventos deportivos más importantes. No te pierdas TODOS los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026", finaliza el texto.

¿Cuánto costará el paquete de Izzi para ver el Mundial 2026?

El comunicado detalla que los suscriptores de Izzi que cuenten con ViX Premium podrán contratar ViX Premium Mundial a un precio preferencial de $399.99 pesos incluyendo IVA (precio válido únicamente durante enero y febrero de 2026*).

Añade que dicho precio "se pagarán en 4 pagos mensuales, a través de los distintos servicios de atención al cliente de Izzi". Reiteró que será la mejor oferta del mercado mexicano para ver toda la cobertura del certamen.