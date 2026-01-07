¡La IA llega el Mundial! La innovación que tendrá FIFA para la Copa del Mundo 2026

La FIFA y Lenovo presentaron un conjunto de desarrollos tecnológicos impulsados por inteligencia artificial que serán incorporados en los preparativos de la Copa del Mundo 2026, torneo que por primera vez reunirá a 48 selecciones nacionales. Las soluciones están orientadas a fortalecer los procesos de arbitraje, el análisis de los partidos, el rendimiento deportivo y la interacción con los aficionados a lo largo de la competencia.

Las innovaciones fueron dadas a conocer por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente y director ejecutivo de Lenovo, Yuanqing Yang, durante el Lenovo Tech World 2026, celebrado en el marco de la jornada inaugural del CES en la Sphere de Las Vegas. Bajo el nombre conjunto de “Football AI”, el paquete tecnológico incluye la plataforma Football AI Pro, avatares tridimensionales de jugadores generados por IA y una versión renovada de las imágenes desde la perspectiva arbitral para transmisiones.

Infantino en evento I AP

Tecnología aplicada al análisis y la equidad competitiva

Lenovo participa como socio oficial de servicios tecnológicos de la FIFA para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, aportando infraestructura, dispositivos, software y soluciones basadas en inteligencia artificial. Estas herramientas forman parte de la estrategia de innovación digital contemplada en los Objetivos estratégicos para el fútbol mundial 2023-2027 del organismo rector.

AP

Football AI Pro es uno de los ejes centrales del proyecto. Se trata de un asistente de conocimiento basado en IA generativa, diseñado para apoyar a las 48 selecciones participantes en Canadá, México y Estados Unidos. El sistema analiza cientos de millones de datos futbolísticos propiedad de la FIFA para generar reportes en texto, video, gráficos y visualizaciones en tres dimensiones, con acceso multilingüe y funciones de análisis previo y posterior a los partidos.

En el entorno del fútbol de alto nivel, el acceso a herramientas avanzadas de análisis suele estar condicionado por la disponibilidad de recursos técnicos y financieros. Con Football AI Pro, la FIFA y Lenovo buscan que todas las selecciones cuenten con las mismas capacidades analíticas durante el torneo, sin distinción entre federaciones, bajo un modelo de información uniforme para toda la competencia.

@FIFAWorldCup

Avatares 3D y nuevas perspectivas arbitrales

Otra de las innovaciones presentadas es el uso de avatares tridimensionales de jugadores generados mediante escaneos digitales de alta precisión. Estos modelos permitirán un seguimiento más detallado de los movimientos corporales y se integrarán a la tecnología semiautomatizada para la detección del fuera de juego, con el objetivo de mejorar la identificación y el rastreo de los futbolistas durante el desarrollo del juego.

Los modelos en tres dimensiones también formarán parte de las transmisiones, lo que permitirá que aficionados en estadios y audiencias televisivas accedan a representaciones visuales que expliquen las decisiones arbitrales basadas en el videoarbitraje. Esta tecnología ya fue utilizada en competencias recientes de la FIFA, donde se realizaron escaneos previos de jugadores para evaluar su funcionamiento en situaciones reales de partido.

A estas herramientas se suma una versión actualizada de la tecnología que muestra en directo la perspectiva de los árbitros. Mediante sistemas impulsados por inteligencia artificial, se reducirá el desenfoque en las imágenes captadas desde el punto de vista arbitral, con el fin de ofrecer tomas más claras y continuas durante las transmisiones oficiales.

Con estas soluciones, la FIFA y Lenovo integran la inteligencia artificial como un componente estructural del Mundial 2026, tanto en la operación deportiva como en la experiencia de los espectadores. Las innovaciones presentadas en Las Vegas marcan el inicio de una implementación progresiva de tecnologías que estarán presentes a lo largo de los 104 partidos del torneo.

Infantino en Estados Unidos I AP

El contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.