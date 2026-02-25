Infantino Lanza Mensaje A Sheinbaum Sobre El Mundial Tras Hechos Violentos En Guadalajara Por El Mencho

Navegación principal
Abrir menú desplegable
Inicio
Cerrar menú desplegable
Partidos
Futbol
Básquetbol
Fans United
Futbol Nacional
Torneos
LIGA MX
Equipos
Resultados
Tabla
Liga Expansión MX
Equipos
Resultados
Tabla
Liga Femenil MX
Equipos
Resultados
Tabla
CLUBES
América
Noticias
Resultados
Tabla
Cruz Azul
Noticias
Resultados
Tabla
Chivas
Noticias
Resultados
Tabla
Pumas UNAM
Noticias
Resultados
Tabla
Monterrey
Noticias
Resultados
Tabla
Tigres
Noticias
Resultados
Tabla
Tri
Futbol Internacional
Torneos
Copa del Mundo
Noticias
Resultados
Tabla
Liga de Campeones de la CONCACAF
Noticias
Resultados
Tabla
Champions League
Noticias
Resultados
Tabla
Premier League
Noticias
Resultados
Tabla
LaLiga
Noticias
Tabla
Resultados
Serie A
Noticias
Resultados
Tabla
Bundesliga
Noticias
Tabla
Resultados
Liga 1
Noticias
Resultatos
Tabla
Opinión
Estadísticas
Estadísticas
Liga MX
Champions League
Europa League
Videos
Empelotados
F1
Portadas
NFL
Box
Beisbol
Basquetbol
Lucha
Otros Deportes
Especiales
Cerrar menú desplegable
Usuario
Fans United
Partidos
Abrir menú desplegable
Inicio
Cerrar menú desplegable
Partidos
Futbol
Básquetbol
Fans United
Futbol Nacional
Torneos
LIGA MX
Equipos
Resultados
Tabla
Liga Expansión MX
Equipos
Resultados
Tabla
Liga Femenil MX
Equipos
Resultados
Tabla
CLUBES
América
Noticias
Resultados
Tabla
Cruz Azul
Noticias
Resultados
Tabla
Chivas
Noticias
Resultados
Tabla
Pumas UNAM
Noticias
Resultados
Tabla
Monterrey
Noticias
Resultados
Tabla
Tigres
Noticias
Resultados
Tabla
Tri
Futbol Internacional
Torneos
Copa del Mundo
Noticias
Resultados
Tabla
Liga de Campeones de la CONCACAF
Noticias
Resultados
Tabla
Champions League
Noticias
Resultados
Tabla
Premier League
Noticias
Resultados
Tabla
LaLiga
Noticias
Tabla
Resultados
Serie A
Noticias
Resultados
Tabla
Bundesliga
Noticias
Tabla
Resultados
Liga 1
Noticias
Resultatos
Tabla
Opinión
Estadísticas
Estadísticas
Liga MX
Champions League
Europa League
Videos
Empelotados
F1
Portadas
NFL
Box
Beisbol
Basquetbol
Lucha
Otros Deportes
Especiales
Cerrar menú desplegable
Usuario
Fans United
Partidos
Inicio
Futbol Nacional
Torneos
LIGA MX
Equipos
Resultados
Tabla
Liga Expansión MX
Equipos
Resultados
Tabla
Liga Femenil MX
Equipos
Resultados
Tabla
Ver todas las noticias
CLUBES
América
Noticias
Resultados
Tabla
Cruz Azul
Noticias
Resultados
Tabla
Chivas
Noticias
Resultados
Tabla
Pumas UNAM
Noticias
Resultados
Tabla
Monterrey
Noticias
Resultados
Tabla
Tigres
Noticias
Resultados
Tabla
Ver todas las noticias
Tri
Futbol Internacional
Torneos
Copa del Mundo
Noticias
Resultados
Tabla
Liga de Campeones de la CONCACAF
Noticias
Resultados
Tabla
Champions League
Noticias
Resultados
Tabla
Premier League
Noticias
Resultados
Tabla
LaLiga
Noticias
Tabla
Resultados
Serie A
Noticias
Resultados
Tabla
Bundesliga
Noticias
Tabla
Resultados
Liga 1
Noticias
Resultatos
Tabla
Ver todas las noticias
Opinión
Estadísticas
Estadísticas
Videos
Empelotados
F1
Portadas
NFL
Box
Beisbol
Basquetbol
Lucha
Otros Deportes
Especiales
Fans United
Partidos
Inicio
Futbol Nacional
Torneos
LIGA MX
Equipos
Resultados
Tabla
Liga Expansión MX
Equipos
Resultados
Tabla
Liga Femenil MX
Equipos
Resultados
Tabla
Ver todas las noticias
CLUBES
América
Noticias
Resultados
Tabla
Cruz Azul
Noticias
Resultados
Tabla
Chivas
Noticias
Resultados
Tabla
Pumas UNAM
Noticias
Resultados
Tabla
Monterrey
Noticias
Resultados
Tabla
Tigres
Noticias
Resultados
Tabla
Ver todas las noticias
Tri
Futbol Internacional
Torneos
Copa del Mundo
Noticias
Resultados
Tabla
Liga de Campeones de la CONCACAF
Noticias
Resultados
Tabla
Champions League
Noticias
Resultados
Tabla
Premier League
Noticias
Resultados
Tabla
LaLiga
Noticias
Tabla
Resultados
Serie A
Noticias
Resultados
Tabla
Bundesliga
Noticias
Tabla
Resultados
Liga 1
Noticias
Resultatos
Tabla
Ver todas las noticias
Opinión
Estadísticas
Estadísticas
Liga MX
Champions League
Europa League
Ver todas las noticias
Videos
Empelotados
F1
Portadas
NFL
Box
Beisbol
Basquetbol
Lucha
Otros Deportes
Especiales
Fans United
Partidos
Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Mundial 2026
Infantino Lanza Mensaje A Sheinbaum Sobre El Mundial Tras Hechos Violentos En Guadalajara Por El Mencho
REDACCIÓN RÉCORD
21:20 - 24 febrero 2026
Facebook
X
WhatsApp
Threads
LinkedIn
Bluesky
general.copy-link
Enlace copiado
Mundial 2026
Infantino Lanza Mensaje A Sheinbaum Sobre El Mundial Tras Hechos Violentos En Guadalajara Por El Mencho
Más
Videos
Anterior
Mundial 2026
24/02/2026
CURAZAO SIN TÉCNICO A MESES DEL MUNDIAL; ¿Qué pasó?
Mundial 2026
24/02/2026
Infantino Lanza Mensaje A Sheinbaum Sobre El Mundial Tras Hechos Violentos En Guadalajara Por El Mencho
Mundial 2026
24/02/2026
¿QUIÑONES se sube al BARCO MUNDIALISTA? Javier Aguirre lo contempla
Futbol Nacional
24/02/2026
EN RIESGO LA VISITA DE CRISTIANO RONALDO POR INSEGURIDAD
Mundial 2026
23/02/2026
¿MÉXICO se puede quedar SIN MUNDIAL? Te contamos TODO lo que sabemos
Mundial 2026
13/02/2026
¡CUANTA INNOVACIÓN!, EN la Ciudad de Monterrey presentaron estos implementos de seguridad de cara al Mundial 2026
Mundial 2026
11/02/2026
EL AZTECA NO PERDERÁ PARTIDOS PARA EL MUNDIAL
Mundial 2026
05/12/2025
Monterrey apunta alto rumbo al Mundial 2026: la selección Top 3 que Alejandro Hütt quiere ver en la sede
Mundial 2026
05/12/2025
¡Conocerán su suerte! Aguirre y los técnicos que llegaron a la sede del sorteo del Mundial 2026
Mundial 2026
03/12/2025
Simulación Sorteo Mundial 2026: Estos serían los grupos para la próxima Copa del Mundo según ejercicio de RÉCORD
Siguiente