Mundial 2026: FIFA recibe más de 150 millones de solicitudes de compra de boletos

El Mundial 2026 ha desatado una locura global sin precedentes. A tan solo 15 días de haberse abierto el proceso de venta, la FIFA reportó que se han recibido más de 150 millones de solicitudes de entradas, una cifra que convierte a esta edición en la más demandada en toda la historia de la competición.

Trionda, balón para la Copa del Mundo | MEXSPORT

Cifras que rompen todos los moldes

El interés por el torneo, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos, ha superado cualquier expectativa. Según datos oficiales, la demanda actual es 30 veces superior al número de entradas disponibles.

Para poner la cifra en perspectiva, el total de solicitudes recibidas hasta ahora es 3.4 veces mayor a la suma de todos los espectadores que han asistido a los 964 partidos disputados en los mundiales celebrados desde 1930.

"Esta respuesta refleja la pasión que siente el mundo por el fútbol", declaró Gianni Infantino, presidente de la FIFA. "Haremos historia en Norteamérica al reunir a personas de todo el planeta en una fiesta sin precedentes".

Copa del Mundo de la FIFA | AP

Fechas clave y proceso de sorteo

La fase de sorteo aleatorio sigue abierta, por lo que los aficionados aún tienen oportunidad de participar. Aquí los detalles más importantes:

Cierre de solicitudes: El próximo martes 13 de enero a las 11:00 ET (10:00 hora de Ciudad de México / 17:00 CET).

Igualdad de condiciones: El momento en que se envíe la solicitud no afecta las probabilidades de éxito, siempre que se haga dentro del plazo.

Plataforma oficial: El registro debe realizarse únicamente a través del portal oficial de tickets de la FIFA.

Aquellos usuarios que ya tengan un FIFA ID deben iniciar sesión y registrarse específicamente para este sorteo. Quienes no resulten seleccionados en esta etapa tendrán nuevas oportunidades en las fases de venta posteriores.

Entradas asequibles para seguidores

Una de las grandes novedades para esta edición es la creación de una categoría especial para los seguidores de las selecciones clasificadas. Estas entradas tendrán un precio de 60 USD para cualquiera de los 104 partidos del torneo, incluyendo la gran final, con el objetivo de hacer el evento más inclusivo.

