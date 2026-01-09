Xolos de Tijuana presenta tres nuevos refuerzos antes del partido ante América

El torneo Clausura 2026 está cerca de comenzar y los Xolos de Tijuana serán los encargados de abrir el telón del nuevo certamen cuando, en su estadio, se enfrenten a las Águilas del América.

En la previa al encuentro de la primera jornada en el CL26, los Xolos de Tijuana, que son dirigidos por Sebastián Abreu, anunciaron la incorporación de tres nuevos jugadores, quienes se incorporarán a las filas del xolaje para este torneo.

Tijuana presentó a tres refuerzos más para el presente torneo | @Xolos

Mediante sus redes sociales, el club fronterizo oficializó las llegadas de Óscar Manzanárez, Ángel Zapata y de Aldahir Pérez, a quienes el cuadro tijuanense presentó al mero estilo de Stranger Things, haciendo alusión al supuesto episodio nueve de la serie de Netflix.

Estos tres refuerzos se unen a Josef Martínez y a Ignacio Rivero, jugadores que también llegarán a reforzar a los Xolos de Tijuana para el torneo que arranca este viernes.

Óscar Manzanárez llegó a los Xolos de Tijuana como agente libre, aunque el último club para el que jugó fue para de los Gallos Blancos de Querétaro, Ángel Zapata también llegó como jugador libre, siendo compañero de Manzanárez con Gallos.

Aldahir Pérez, si estaba como jugador de los Gallos Blancos, es el único futbolista que no llega como agente libre al cuadro de los Xolos de Tijuana, esto, de acuerdo al sitio Transfermarkt.

Recordemos que los Xolos jugarán este viernes en punto de las 21:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, frente a las Águilas del América en el Estadio Caliente, antes de viajar a Querétaro para encarar el juego de la segunda fecha en el Clausura 2026.

